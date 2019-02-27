Пропавшие в глубинах: последний бой ледокола «Александр Сибиряков»

Ледокол «Александр Сибиряков» был заложен еще в 1908 году в Великобритании и несколько лет ходил под другим названием. В 1915 году он был выкуплен Российской империей для зимних походов в Белом море. Первым за одну навигацию прошел Северный морской путь.

Ледокол успел поучаствовать в двух войнах. Во время Великой Отечественной он возил грузы в составе ледокольного отряда Беломорской военной флотилии. 25 августа 1942 года во время очередного похода столкнулся с немецким тяжелым крейсером «Адмирал Шеер». Силы были неравны: перевес - явно на стороне крейсера, однако капитан ледокола лейтенант Анатолий Качарава принял решение принять бой. Он продолжался 43 минуты. Ледокол был потоплен, а 19 или, по другим данным, 18 членов экипажа попали в плен. 13 из них удалось выжить в концлагерях.

А в тот злополучный день спастись удалось только кочегару ледокола. Спустя почти месяц его подобрал полярный летчик. Уже после войны исследователям удалось установить примерные координаты места гибели ледокола, но остов корабля до сих пор не найден.