Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Дядя Вася» - 110 лет со дня рождения бати русского десанта

Александр Хохлов
14:30 27.12.2018
27 декабря исполнилось 110 лет со дня рождения человека-легенды, Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова.
«Дядя Вася» - 110 лет со дня рождения бати русского десанта
Фото: Минобороны РФ

Нам никогда не дождаться от наших врагов спокойного уважения. Нас могут или бояться до визга, или - в годы нашей слабости - презирать. По мне так лучше первое. В начале 1980-х в «ленинской комнате» моей десантно-штурмовой роты висел плакат с маргеловскими словами: «Нам нужен мир и желательно весь». Это было странно читать тогда, в годы бесконечной «борьбы за мир». Но уже через полгода службы все мы, мальчишки в голубых тельняшках, знали: будет приказ Родины - захватим весь мир. Ведь недаром нам остался завет Маргелова: «Этих ребят в голубых беретах невозможно сломать, испугать морально и физически».

Его афоризмы, напоминает еженедельник «Звезда», разлетались по Воздушно-десантным войскам Вооруженных сил Советского Союза быстрее, чем подписанные им штабные приказы. «Не становись на пути советского десантника: ты рискуешь стать загадкой для хирурга», - говорил он и был прав.

Картинка

Сам человек рисковый и фартовый, Василий Маргелов комбатом на финской войне взял в плен офицеров генштаба «нейтральной» Швеции, а на Великой Отечественной комдивом форсировал Днепр и добивал врага в Венгрии.

В ВДВ он пришел после войны из пехоты и первый в жизни прыжок с парашютом совершил в 40 лет. Затем прыгнул еще более 60 раз, последний - в 65 лет.

Но не только за безусловное личное мужество почитают Василия Филипповича в «крылатой пехоте». Маргелов перевооружил ВДВ первоклассными техникой и оружием, а главное - привил своим бойцам «десантный шовинизм». Прошедший афганскую и чеченские войны председатель правления Союза писателей России Николай Иванов писал: «Под началом Маргелова ВДВ стали одними из самых мобильных в боевой структуре Вооруженных сил, престижных службой в них… Дух войск витал настолько высоко, что вся остальная Советская армия зачислялась в разряд "соляры" и "шурупов"». Именно при Маргелове на плакатах о «русской угрозе» американцы, немцы и прочие натовцы стали рисовать десантника в голубом берете.

Картинка

Герой Советского Союза генерал армии Василий Филиппович Маргелов был удостоен 13 орденов СССР, 21 медали, 34 наград иностранных государств. Скончался он 4 марта 1990 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

…В 2016 году после тяжелой болезни, умер его сын - Герой России полковник ВДВ Александр Маргелов. В 1990-е мы летали с ним вместе на разные войны - в Абхазию, Боснию, Чечню. Звание Героя Саша получил за десантирование внутри боевой машины десанта. Первым эту, тогда неизведанную, опаснейшую задачу Маргелов-старший приказал выполнить собственному сыну.

Я как-то спросил Александра, а что отец сказал ему после приземления?

Он ответил: «Да коротко сказал: "Спасибо, что не посрамил..."»

Картинка

В этом году ко Дню ВДВ в Москве легендарному командующему воздушным десантом Василию Маргелову был торжественно открыт монумент. Теперь памятник «дяде Васе», как по-свойски называют его десантники всех поколений, стал еще одним священным местом для солдат, офицеров и ветеранов ВДВ. В церемонии открытия монумента приняли участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, председатель Комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов и председатель Союза десантников России Валерий Востротин.

Василию Маргелову также воздвигнуты памятники в Рязани, Омске, Днепропетровске, Туле, Санкт-Петербурге. Имя Маргелова носят улицы Москвы, Омска, Пскова и Тулы. В честь Маргелова названы многие детско-юношеские военно-патриотические клубы десантного профиля, Ростовский Сергия Радонежского кадетский корпус, Нижегородская кадетская школа-интернат и прославленное Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В этом году вуз ВДВ имени генерала армии В.Ф. Маргелова стал гвардейским.

Каждый день имя командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии Василия Маргелова звучит на поверке в первой роте 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Приказом министра обороны СССР от 20 апреля 1985 года Василий Филиппович Маргелов навечно зачислен в списки части Почетным солдатом.

Картинка

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.12.2018, 06:50
«Фрегат» вывел российские спутники на орбиту
Дата27.12.2018, 14:32
Десятки «Торнадо-С» и других РСЗО поступили в войска
Дата25.12.2018, 10:52
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата27.12.2018, 14:32
Десятки «Торнадо-С» и других РСЗО поступили в войска
Дата27.12.2018, 14:30
«Дядя Вася» - 110 лет со дня рождения бати русского десанта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:35 В стране и мире
Видео
Почти 3,5 млн машин проехало по Крымскому мосту с момента его открытия
15:22 В стране и мире
Пять человек пострадали при столкновении поезда и маршрутки под Петербургом
14:54 ОПК
мнение
Конструктор «Тополя»: Россия ответит на ядерный удар в любом случае
13:50 В стране и мире
Видео
Путин исполнил мечту мальчика, мечтавшего пожать руку президенту
13:32 В стране и мире
Видео
В декабре 2019 года по Крымскому мосту начнут ходить поезда
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Лолита рассказала про нетрадиционную ориентацию Геращенко
«Он не игрушка»: в челябинской школе разгорается скандал из-за мальчика с ЗПР
На Донбассе ликвидирован наводчик «Сталкер»
Видео
Опубликована полная версия видео пуска ракеты комплекса «Авангард»
Видео
«Мстители война без конечностей»: названы самые смешные поисковые запросы
Видео
Камеры наблюдения сняли, как каршеринговая машина таранит КПП в Домодедово
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.