«Дядя Вася» - 110 лет со дня рождения бати русского десанта

Нам никогда не дождаться от наших врагов спокойного уважения. Нас могут или бояться до визга, или - в годы нашей слабости - презирать. По мне так лучше первое. В начале 1980-х в «ленинской комнате» моей десантно-штурмовой роты висел плакат с маргеловскими словами: «Нам нужен мир и желательно весь». Это было странно читать тогда, в годы бесконечной «борьбы за мир». Но уже через полгода службы все мы, мальчишки в голубых тельняшках, знали: будет приказ Родины - захватим весь мир. Ведь недаром нам остался завет Маргелова: «Этих ребят в голубых беретах невозможно сломать, испугать морально и физически».

Его афоризмы, напоминает еженедельник «Звезда», разлетались по Воздушно-десантным войскам Вооруженных сил Советского Союза быстрее, чем подписанные им штабные приказы. «Не становись на пути советского десантника: ты рискуешь стать загадкой для хирурга», - говорил он и был прав.

Сам человек рисковый и фартовый, Василий Маргелов комбатом на финской войне взял в плен офицеров генштаба «нейтральной» Швеции, а на Великой Отечественной комдивом форсировал Днепр и добивал врага в Венгрии.

В ВДВ он пришел после войны из пехоты и первый в жизни прыжок с парашютом совершил в 40 лет. Затем прыгнул еще более 60 раз, последний - в 65 лет.

Но не только за безусловное личное мужество почитают Василия Филипповича в «крылатой пехоте». Маргелов перевооружил ВДВ первоклассными техникой и оружием, а главное - привил своим бойцам «десантный шовинизм». Прошедший афганскую и чеченские войны председатель правления Союза писателей России Николай Иванов писал: «Под началом Маргелова ВДВ стали одними из самых мобильных в боевой структуре Вооруженных сил, престижных службой в них… Дух войск витал настолько высоко, что вся остальная Советская армия зачислялась в разряд "соляры" и "шурупов"». Именно при Маргелове на плакатах о «русской угрозе» американцы, немцы и прочие натовцы стали рисовать десантника в голубом берете.

Герой Советского Союза генерал армии Василий Филиппович Маргелов был удостоен 13 орденов СССР, 21 медали, 34 наград иностранных государств. Скончался он 4 марта 1990 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

…В 2016 году после тяжелой болезни, умер его сын - Герой России полковник ВДВ Александр Маргелов. В 1990-е мы летали с ним вместе на разные войны - в Абхазию, Боснию, Чечню. Звание Героя Саша получил за десантирование внутри боевой машины десанта. Первым эту, тогда неизведанную, опаснейшую задачу Маргелов-старший приказал выполнить собственному сыну.

Я как-то спросил Александра, а что отец сказал ему после приземления?

Он ответил: «Да коротко сказал: "Спасибо, что не посрамил..."»

В этом году ко Дню ВДВ в Москве легендарному командующему воздушным десантом Василию Маргелову был торжественно открыт монумент. Теперь памятник «дяде Васе», как по-свойски называют его десантники всех поколений, стал еще одним священным местом для солдат, офицеров и ветеранов ВДВ. В церемонии открытия монумента приняли участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, председатель Комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов и председатель Союза десантников России Валерий Востротин.

Василию Маргелову также воздвигнуты памятники в Рязани, Омске, Днепропетровске, Туле, Санкт-Петербурге. Имя Маргелова носят улицы Москвы, Омска, Пскова и Тулы. В честь Маргелова названы многие детско-юношеские военно-патриотические клубы десантного профиля, Ростовский Сергия Радонежского кадетский корпус, Нижегородская кадетская школа-интернат и прославленное Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В этом году вуз ВДВ имени генерала армии В.Ф. Маргелова стал гвардейским.

Каждый день имя командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии Василия Маргелова звучит на поверке в первой роте 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Приказом министра обороны СССР от 20 апреля 1985 года Василий Филиппович Маргелов навечно зачислен в списки части Почетным солдатом.