Генконсульство РФ в Латвии восстановило кладбище советских солдат

Генеральное консульство РФ восстановило в латвийском поселке Тилжа братское кладбище советских солдат.

Как сообщает местное агентство LETA, российское посольство проинформировало власти Латвии о своих планах провести реконструкцию в начале текущего года.

Все работы были проведены в соответствии с двусторонним соглашением о статусе памятных объектов павших воинов на территории обеих стран. На них было затрачено порядка 13,1 тысяч евро.

На кладбище были установлены три памятные плиты, два надгробных памятника и 13 памятных знаков с именами воинов Красной армии, а также уложена новая брусчатка.