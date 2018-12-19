Пропавшие в глубинах: тайна гибели транспортного корабля «Коммунист»

Транспорт «Коммунист» (до революции «Михаил Лунд») был приобретен Российской империей в 1908 году у Англии. Начало войны встретил в Севастополе. Несмотря на то что корабль был уже далеко не новый, его решено было использовать как военный транспорт. В одном из рейсов связь в ним пропала. В осажденный Севастополь он вез груз для ВВС СССР. Две недели спустя удалось найти две шлюпки с обмороженными телами членов экипажа. Только в 2012 году его удалось обнаружить дайверам на глубине 113 метров. Как погиб транспорт - смотрите в нашем ролике.

