В Минобороны рассказали об участии военных контрразведчиков в эвакуации «золота Колчака» из Иркутска

В Минобороны опубликовали материал, в котором рассказывается история военной контрразведки. Сегодня ее органы отмечают вековой юбилей со дня создания.

В материале представлены множество интересных фактов, касающихся деятельности воинов «плаща и меча». Например, в 1920 году военные контрразведчики особого отдела пятой армии организовали надежную охрану «золотого запаса России», захваченного у остатков войск Колчака в Иркутске, и переправку его в Казань. Эшелон состоял из 22 тысячи пудов золота в монетах и слитках общей стоимостью 411 миллионов рублей.

Его комиссаром, лично отвечавшим за сохранность груза и его доставку в Казань, был назначен военный чекист А.А. Косухин, которому тогда только исполнилось 19 лет.

Специальный поезд добирался из Иркутска до Казани около двух месяцев. За это время отряду Косухина пришлось несколько раз отражать нападения бандитских шаек. Часть железнодорожных мостов на пути оказалась разрушена, и охрана эшелона возводила временные рельсовые пути прямо по льду и вручную перекатывала вагоны.

3 мая 1920 года «золотой» эшелон в целости и сохранности прибыл в Казань. Косухин доложил о выполнении задания Ленину в Кремле.

Также в материале содержится информация о деятельности органов советской и российской контрразведки во времена гражданской и Великой Отечественной войн, Карибского кризиса и войн на Северном Кавказе в 90-е годы XX века.

Военные контрразведчики и сейчас на передовых рубежах борьбы с терроризмом.

С сентября 2015 года в Сирии действует оперативная группа военной контрразведки, основная задача которой – обеспечение безопасности базы российских ВКС на аэродроме Хмеймим. Добываемая сотрудниками оперативной группы информация используется командованием сирийских правительственных войск и подразделений ВКС России при принятии решений о проведении специальных и войсковых операций.

В материале говорится, что за выполнение специальных задач в Сирийской Арабской Республике девять сотрудников военной контрразведки удостоены государственных наград.