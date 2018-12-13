В Центральном музее ВС РФ показали самые секретные экспонаты российской контрразведки

В Центральном музее вооруженных сил открылась выставка, посвященная столетию российской военной контрразведки. Экспонаты, которые еще недавно находились под грифом «секретно», а это стреляющие трости, ядовитые очки и даже ботинки Гитлера, теперь может увидеть любой желающий.

История контрразведки неотделима от новейшей военной истории России. Впервые за 20 лет бойцы невидимого фронта раскрыли тайны своих операций, которые они проводили с первого дня создания службы в декабре 1918 года. Особое место на выставке занимают стенды, посвященные противостоянию советского СМЕРШа и немецкого Абвера – а незримой войне, с триумфом закончившейся в Берлине.

Один из самых интересных экспонатов выставки – ботинки, которые принадлежали Адольфу Гитлеру, обнаруженные в бункере Рейсхканцелярии охотником за военными преступниками СМЕРШовцем Леонидом Ивановым. Ранее они никогда и негде не выставлялись.

Одна из главных задач военной контрразведки – нейтрализация агентов иностранных спецслужб внутри страны и за ее пределами.

Среди экспонатов, представленных на выставке, также оказались трофейное и личное оружие, развед-донесения и обезвреженная шпионская техника времен Холодной войны. Здесь и стреляющие трости, и тайники в муляжах камней и многое другое. То, что раньше было строго засекречено, теперь можно увидеть в открытом доступе. Выставка продлится до 1 марта.