Минобороны опубликовало уникальные кадры с Ялтинской конференции

В здании Президентской библиотеки на Сенатской площади в Петербурге начала работу экспозиция «"Эврика" и "Остров": Тегеран-43 и Ялта-45. История судьбоносных решений». Открытие приурочено к 75-летнему юбилею с даты проведения Тегеранской конференции. Уникальные кадры можно увидеть на сайте Министерства обороны.

Впервые на выставке покажут фотографии лидеров США, Великобритании и СССР во время посещения Севастополя, Черноморского флота и Ялты в 1945 году.

Благодаря взаимодействию Президентской библиотеки, Министерства обороны РФ и Главного командования ВМФ снимки оцифровали и представили широкой общественности.

«В планах Главного командования ВМФ целый ряд исторических проектов, которые будут осуществлены во взаимодействии с Президентской библиотекой», - сказал главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Посмотреть уникальные снимки можно будет до 11 января 2019 года.