Пропавшие в глубинах: тайна гибели Щ-213

Сегодня речь пойдет о подлодке Щ-213. Начало войны она встретила в разоруженном состоянии, потому что должна была отправиться на ремонт в Николаев. Однако этому не суждено было случиться, ее отремонтировали практически под огнем противника в Севастополе. Из родной гавани она вышла за пять дней до сдачи города и продолжила нести службу. Связь с ней пропала в октябре 1942 года, во время ее шестого боевого похода.

Удалось ли спустя 76 лет найти пропавшую подлодку - смотрите в нашем ролике.

Все видео цикла «Пропавшие в глубинах» можно посмотреть по ссылке.