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Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой

Екатерина ГАБЕЛЬ
10:59 30.11.2018
«Звезда» рассказывает о подлодках и кораблях, которые исчезли при странных и невыясненных обстоятельствах. Какие-то из них уже удалось обнаружить, а многие так и остаются пропавшими без вести в глубинах морей и океанов.

Героем сегодняшнего рассказа станет последняя жертва Второй мировой войны – подлодка Л-19. В свой последний поход она вышла в августе 1945 года. До сих пор, несмотря на все усилия поисковиков, лодка так и не найдена.

Все видео цикла «Пропавшие в глубинах» можно посмотреть по ссылке.

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