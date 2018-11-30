Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой

Героем сегодняшнего рассказа станет последняя жертва Второй мировой войны – подлодка Л-19. В свой последний поход она вышла в августе 1945 года. До сих пор, несмотря на все усилия поисковиков, лодка так и не найдена.

Все видео цикла «Пропавшие в глубинах» можно посмотреть по ссылке.