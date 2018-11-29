СМИ: найдено кольцо Понтия Пилата

Ученым из Израиля удалось расшифровать надпись на кольце, найденном еще в 1960-х годах. Древнее украшение, довольно массивное, скорее всего принадлежит прокуратору Иудеи Понтию Пилату. Ранее технологии не позволяли очистить кольцо, но недавно применив специальную технику фотографирования, историкам удалось разглядеть надпись. О находке сообщило израильское издание Haaretz.

Профессор Данни Шварц рассказал, что украшение относится как раз к эпохе правления прокуратора, вероятность «обознаться» очень мала.

«Кольцо указывает на высокое положение в обществе человека, который носил его», - отметил профессор.

Он также отметил, что имя Пилат было довольно редким, что лишний раз доказывает то, что скорее всего речь идет именно о том человеке который, согласно Евангелие, вынес приговор Иисусу Христу.