Пропавшие в глубинах: загадка самой стойкой субмарины
«Звезда» рассказывает о подлодках и кораблях, которые исчезли при странных и невыясненных обстоятельствах. Какие-то из них уже удалось обнаружить, а многие так и остаются пропавшими без вести в глубинах морей и океанов.
Героем сегодняшнего ролика стала подлодка С-4. Она несколько раз была буквально на волосок от гибели. В свой первый поход она пережила массированную бомбардировку на глубине всего в 20 метров. Экипажу ночью удалось всплыть и уйти на базу. Она не дожила до Победы всего полгода.
Что случилось с субмариной и ее героическим экипажем смотрите в нашем ролике.