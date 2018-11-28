Пропавшие в глубинах: загадка самой стойкой субмарины

Героем сегодняшнего ролика стала подлодка С-4. Она несколько раз была буквально на волосок от гибели. В свой первый поход она пережила массированную бомбардировку на глубине всего в 20 метров. Экипажу ночью удалось всплыть и уйти на базу. Она не дожила до Победы всего полгода.

Что случилось с субмариной и ее героическим экипажем смотрите в нашем ролике.