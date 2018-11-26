Обломки самолета времен ВОВ обнаружили под Наро-Фоминском

Обломки пикирующего бомбардировщика Пе-2 обнаружили поисковики в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Сообщение об этом опубликовал наро-фоминский поисковый отряд «Бумеранг - ДОСААФ» на своей странице во «ВКОнтакте».

«Сводной группой поисковых отрядов "Бумеранг-Досааф" (г. Наро-Фоминск), "Надежда" (г. Коломна), "Звезда" (г. Верея) в рамках проекта "Небо Родины" Поискового движения России, были проведены работы на месте гибели советского пикирующего бомбардировщика Пе-2», - говорится в сообщении.

Первая разведка была проведена еще в сентябре 2018 года поисковыми отрядами «Бумеранг-ДОСААФ» и «Селятинский поисковик», но тогда были обнаружены только небольшие фрагменты самолетной обшивки в отмеченном квадрате зоны поиска. После этого было принято решение исследовать это место при помощи специальной техники.

«В результате профессиональных георадарных изысканий, нам удалось найти на поле заровненную воронку с фрагментами бомбардировщика Пе-2 на глубине полутора метров. Так были обнаружены гильзы от боекомплекта 7,62-мм пулемета ШКАС, гильзы и звенья от 12,7-мм пулемета Березина с датировкой 1941 года, антенна, фрагменты двигателя, приборов и бронеспинка пилота самолета Пе-2», - уточнили в отряде.

После согласования и получения разрешения работ от руководства агрофирмы, которой принадлежит поле, сводной группой поисковых отрядов был начат подъем обломков самолета с целью обнаружения номерных деталей и останков экипажа.