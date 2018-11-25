Пропавшие в глубинах: тайна гибели подлодки Л-24

Сегодня мы расскажем о субмарине Л-24. Когда началась война, она еще стояла в доках Николаева недостроенная. Под шквальным огнем наступающего врага, ей удалось прорваться в Севастополь. В свой последний поход субмарина ушла в 1942 году. Она шла устанавливать минные заграждения возле болгарского города Варна. Но с задания так и не вернулась. Моряков даже заподозрили в предательстве.

Что же на самом деле случилось с субмариной – смотрите в нашем видео.