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Битва за Заполярье: как «морской дьявол» Александр Шабалин топил корабли фашистов

Лина Давыдова
16:54 21.11.2018
О жизни и подвигах Александра Шабалина смотрите в новом выпуске программы «Легенды Армии» на сайте «Звезды», а также в приложении СМАРТ ТВ.
Битва за Заполярье: как «морской дьявол» Александр Шабалин топил корабли фашистов
Фото: РИА Новости

Подвиги контр-адмирала Советского флота дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина больше походят на сюжеты к фантастическим фильмам. За годы Великой Отечественной войны он потопил 32 боевых корабля и транспортника противника.

Осенью 1941 года Шабалин, будучи младшим лейтенантом, командовал торпедным катером ТКА-12. В холодных водах Баренцева моря торпедные катера «ТКА-12» и «ТКА-11» обнаружили конвой Третьего рейха.

«Как правило, такие конвои сопровождали два типа кораблей. Это сторожевые корабли, которые  были преимущественно переоборудованы из траулеров, и морские охотники. Немецкий морской охотник за подводными лодками представлял собой катер на достаточно хорошей скорости хода, вооруженный автоматическим артиллерийским вооружением, то есть 20- или 30-миллиметровой пушкой, пулеметами и бомбосбрасывателем, на который устанавливались глубинные бомбы», - рассказал «Звезде» заместитель начальника отдела Научно-исследовательского института военной истории Академии Генштаба ВС РФ Алексей Ирютин.

Торпедные катера вышли на перехват обнаруженного в море фашистского конвоя. Шабалин решил действовать внезапно. Приблизившись к немецкому транспортнику на 300 метров, он выпустил две торпеды, а затем пустил дым и, резко изменив курс, ушел в сторону от конвоя. Дымовая завеса от выпущенных торпед прикрывала катера от кораблей охранения. Это позволяло Советской армии неожиданно для немцев «выскакивать» из облака дыма, лишая врага возможности вести прицельный огонь издалека.

«Он применял разные методы и формы атаки конвоя, не использовал шаблонных схем. Был некий элемент скрытности, потому что катера красились в камуфляж под скальный пейзаж берега. И если, допустим, отсутствовал ход катера, то есть катер притаился возле берега при нулевой скорости, его достаточно тяжело было засечь наблюдателям», - пояснил Ирютин.

Позже выяснилось, что Шабалин потопил крупнотоннажный немецкий транспорт, на борту которого на фронт следовало более двух тысяч немецких солдат и офицеров. По неофициальным данным, это была элита немецких войск - горные егеря. За эту атаку Шабалин был представлен к ордену Ленина. Это была первая боевая награда, заслуженная им в водах северных морей.

Осенью 1944 года катерам Северного флота необходимо было прорваться в важнейший немецкий порт Лиинахамари и высадить десант на его причалы. Провести первую группу катеров через бухту командующий Северным флотом адмирал Арсений Головко поручил Александру Шабалину.

«Поход к порту - это узкий фьорд, который немцы прозвали коридором смерти. Потому что там были установлены береговые батареи калибра от 210 миллиметров и до мелкозенитных 20-37-миллиметровых, множество пулеметных гнезд, торпедные батареи в скалах», - перечислил Ирютин.

За три дня до начала операции Шабалин высадил группу десантников неподалеку от мыса Крестовый.

«Развдедчики-диверсанты смогли проникнуть по континентальной части на мыс Крестовый и завязать бой на батарее. Немецкий гарнизон мыса сдался, были восстановлены орудия и открыт артиллерийский огонь по пытающимся высадиться немецким десантникам на лодках», - отметил Ирютин.

В это время остальные катера незаметно подошли ко входу в залив. Когда разведчики по рации сообщили, что батареи обезврежены, Шабалин приказал начать штурм.

Перед Шабалиным стояла сложнейшая задача - провести корабли с десантом в бухту Лиинахамари по узкому и глубоководному коридору. Немцы открыли по торпедному катеру огонь, но ни один из снарядов не попал в судно. За катером, на палубе которого был капитан-лейтенант, двигались цепочкой такие же катера. Шабалин развернулся, вышел из бухты и вскоре привел следующую группу кораблей с десантом. Всего на причалы бухты Лиинахамари высадились 552 моряка.

Благодаря маневру Шабалина удалось взять порт, а к 1 ноября 1944 года - победоносно завершить операцию на Крайнем Севере. От немцев дважды Герой Советского Союза получил необычное прозвище - «морской дьявол». Фашисты не понимали, как Шабалину удалось на деревянных катерах под шквальным огнем без потерь провести десант в самый защищенный порт.

Жизни и подвигам Александра Шабалина посвящен новый выпуск программы «Легенды Армии». Серия доступна на сайте телеканала «Звезда», а также в нашем приложении СМАРТ ТВ.

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