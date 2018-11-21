Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
«Звезда» рассказывает о подлодках и кораблях, которые исчезли при странных и невыясненных обстоятельствах. Какие-то из них уже удалось обнаружить, а многие так и остаются пропавшими без вести в глубинах морей и океанов.
Сегодня речь пойдет о субмарине, которая даже не была предназначена для войны. Подлодку П-1, или «Правду», использовали как учебную. Но в 1941 году ее отправили в первый и последний боевой поход. Ей предстояло доставить запасы продовольствия и боеприпасов на осажденную базу Ханко. Однако по пути подлодка с экипажем пропала без вести.
Что стало причиной гибели - смотрите в нашем ролике.