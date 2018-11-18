В Словении открыли мемориальную табличку в память о российских воинах

По случаю столетия окончания Первой мировой войны в Словении была установлена мемориальная табличка в память о российских солдатах. Об этом сообщили в посольстве России в Словении.

Мероприятие состоялось на территории лечебно-оздоровительного курорта «Римские термы». Мемориал установили на «Русской аллее», получившей свое название в честь солдат Российской империи, которые попали в плен. Именно они прокладывали все 1224 метров этой аллеи.

«Местные жители установили огромный валун с мемориальной табличкой, почтив память солдат», - заявили российские дипломаты в социальной сети Facebook.

Одиннадцатого ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин во время визита в Париж и участия в мероприятиях, которые посвящены столетней годовщине окончания Первой мировой войны, почтил память русских солдат и офицеров. Путин также возложил цветы к памятнику участникам Русского экспедиционного корпуса.