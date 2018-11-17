В Санкт-Петербурге отреставрирован ларец императора Александра I

В Санкт-Петербурге в государственном комплексе «Дворец конгрессов» состоялась торжественная церемония закрытия шестых международных Волконских чтений. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

На церемонии был презентован после реставрации ларец императора Александра I, в котором хранилась его переписка с генерал-фельдмаршалами Михаилом Барклаем-де-Толли и Петром Волконским. Наиболее активные участники чтений получили памятные подарки. В мраморном зале дворца состоялся бал.

Ранее в Михайловской военной артиллерийской академии прошли заседания четырех секций чтений: «Страницы мировой истории артиллерии»; «Современное состояние и развитие артиллерии в государствах мира»; «Выдающиеся артиллеристы»; «Артиллерия в мировой культуре». Сообщения докладчиков войдут в Труды научной конференции, Том VI, которые будут изданы по итогам работы чтений.

Участниками чтений стали представители российской научной и культурной общественности, органов законодательной и исполнительной власти, военнослужащие, делегации более 30 государств, в их числе: Афганистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, Перу, Камбоджа, Никарагуа, Лаос, Йемен, страны СНГ.

В этом году чтения приурочены к 270-летию начала действительной военной службы генералиссимуса А.В.Суворова, 207-й годовщине основания «Библиотеки Главного штаба Его Императорского Величества» и 198-летию создания Михайловской военной артиллерийской академии.