Крейсер «Аврора» отмечает 70-ю годовщину швартовки на вечную стоянку у Петроградской набережной Санкт-Петербурга. Легендарный корабль продолжает оставаться в боевом составе Балтийского флота, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Аврора» - крейсер первого ранга Балтийского флота типа «Диана». Он был построен на Новом Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в 1903 году и назван в честь парусного фрегата «Аврора», прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.

Крейсер принял участие в Русско-японской войне 1904-1905 годов, в частности, в Цусимском сражении 14-15 мая 1905 года, в Первой мировой войне 1914-1918 годов, в Гражданской войне в России 1918-1922 годов и в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в частности, в обороне Ленинграда.

В годы советской власти «Аврора» стал легендарным крейсером революции.

По одной из исторических версий, именно холостой выстрел из орудия «Авроры» послужил сигналом к штурму Зимнего дворца и к последующей победе большевиков. По другой версии, получившей развитие в фильме Сергея Эйзенштейна, «Аврора» стреляла боевыми.

К 50-летию Октября «Аврора» была награждена Орденом Октябрьской революции, на котором изображен сам крейсер. В 1956 году на крейсере был создан филиал Центрального военно-морского музея.