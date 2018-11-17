В Петербурге создали копию легендарного самолета-амфибии советских времен

В России создали копию первого советского самолета-амфибии «Ш-2». На постройку воздушного судна ушло практически 20 лет. Ей занимался бывший советский летчик-испытатель Александр Селезнев вместе со своими единомышленниками.

Вместе они не только воссоздали уникальный гидроплан, но и привнесли некоторые новые детали. Например, были добавлены продольные реданы, что будет улучшать отход от воды.

Самолет был достроен на Средне-Невском судостроительном заводе, где на настоящий момент занимаются производством боевых кораблей из композитных материалов.

Предполагается, что самолет-амфибия идеально подойдет для ледовой разведки, облета и осмотра животных, так как является абсолютно бесшумным.

В настоящий момент ведется работа по оформлению всех необходимых свидетельств и сертификатов, после чего на воздушном судне можно будет подняться в воздух.

Напомним, первая советская амфибия «Ш-2» была создана конструктором Вадимом Шавровым около 90 лет назад. Летательный аппарат сыграл большую роль при освоении Арктики: именно на нем летчик Михаил Бабушкин совершил первую в истории мировой авиации посадку и взлет со льдины во время экспедиции «Челюскина».