Опубликованы уникальные архивные кадры подготовки и запуска «Бурана»

Роскосмос опубликовал уникальные архивные кадры подготовки и запуска космической системы «Энергия-Буран».

Орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» - первая в мире многоразовая космическая система, которая выполнила в беспилотном режиме орбитальный полет и автоматическую посадку после возвращения с орбиты.

Запуск «Бурана» прошел 30 лет назад. За 205 минут корабль-ракетоплан совершил двухвитковый полет вокруг Земли, после этого в авторежиме приземлился на взлетно-посадочную полосу аэродрома Юбилейный космодрома Байконур.

Советские ученые работали над космической программой «Энергия-Буран» работали свыше 12 лет, и этот большой проект имел стратегическую значимость. Главное отличие «Бурана» от своего американского собрата Space Shuttle состоит в том, что отечественная разработка была способна совершать полета в беспилотном режиме.