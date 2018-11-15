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Опубликованы уникальные архивные кадры подготовки и запуска «Бурана»

Александра Арсентьева
10:00 15.11.2018
Запуск «Бурана» прошел 30 лет назад, 15 ноября 1988 года. За 205 минут корабль-ракетоплан совершил двухвитковый полет вокруг Земли.
Видео: Роскосмос

Роскосмос опубликовал уникальные архивные кадры подготовки и запуска космической системы «Энергия-Буран».

Орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» - первая в мире многоразовая космическая система, которая выполнила в беспилотном режиме орбитальный полет и автоматическую посадку после возвращения с орбиты.

Запуск «Бурана» прошел 30 лет назад. За 205 минут корабль-ракетоплан совершил двухвитковый полет вокруг Земли, после этого  в авторежиме приземлился на взлетно-посадочную полосу аэродрома Юбилейный космодрома Байконур.

Советские ученые работали над космической программой «Энергия-Буран» работали свыше 12 лет, и этот большой проект имел стратегическую значимость. Главное отличие «Бурана» от своего американского собрата Space Shuttle состоит в том, что отечественная разработка была способна совершать полета в беспилотном режиме.

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