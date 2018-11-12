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Первый камень Мемориала советскому солдату заложили под Ржевом

Константин Коковешников
18:39 12.11.2018
Монумент планируется установить к 2020 году в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Закладной камень будущего мемориала советскому солдату торжественно открыли в Ржевском районе Тверской области.

Проект памятника утверждал лично президент России Владимир Путин. Бронзовый солдат, уходящий в небо клином журавлей, будет вдвое выше своих «братьев по оружию» в Берлине и болгарском Пловдиве. Высота монумента составит 35 метров, вес превысит 250 тонн. На церемонии закладки первого камня побывали и те, кто в военные годы приближал Победу.

«Для народа это великое дело! Веками будут смотреть люди, народ будет сюда ходить, и будут знать, какая была война! Какой тяжестью досталась эта война», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Евгений Шелехов.

В торжественной церемонии принял участие государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Григорий Рапота, чей отец был участником Ржевской битвы.

«Он сам был летчиком. Но когда он вспоминал о пехотинцах, о тех, кто воевал в окопах, у него были слезы на глазах. Потому что он всегда говорил, что это ужас», - рассказал Григорий Рапота.

Ржевская битва - это на самом деле целая серия военных операций. Отбросив войска от Москвы, Красная армия перешла в наступление. После освобождения Калинина на пути наших войск оказался так называемый Ржевско-Вяземский выступ, участок фронта шириной 200 километров, который находился под контролем мощной немецкой группировки «Центр». Считается, что перелом в войне начался с боев за Сталинград. Но он вряд ли бы стал возможен без Ржевской битвы.

«Она знаменита не только тем, что здесь погибло огромное количество советских воинов. Она знаменита тем, что существенно повлияла на планы Германии по молниеносному захвату советского государства», - отметил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков.

Долгое время преданный забвению, но не выветрившийся из памяти, подвиг советских солдат - защитников Ржева - увековечат в бронзе к 75-летию Великой Победы. Как неоплатный долг перед поколением фронтовиков, из которых многие не вернулись с боев. По самым скромным оценкам, на этих землях похоронены до четырехсот тысяч бойцов. Большую часть расходов на возведение памятника рассчитывают собрать всем миром.

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