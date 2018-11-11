Первая мировая как первый акт глобальной войны ХХ века

Сто лет назад, 11 ноября 1918 г. в железнодорожном вагоне французского маршала Фоша (этот вагон был одним из трех вагонов, реквизированых французскими военными властями у Восточного экспресса для размещения штаба Фоша) было подписано перемирие между Антантой и Германией. В 1940 г. немцы в том же компьенском лесу, в том же вагоне, который специально привезут из музея, продиктуют французам условия капитуляции. Де факто компьенское перемирие означало конец войны и признание немцами своего поражения, пишет обозреватель еженедельника «Звезда», директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

Пройдет чуть больше полугода и будет заключен Версальский мир, поставивший Германию на колени. Этот мир станет прологом к новой мировой войне. Чтобы разобраться почему, надо хотя бы вкратце осветить вопросы о причинах мировой войны и о ее результатах – что было достигнуто организаторами, а что нет.

Vae victis (горе побежденным)

По условиям компьенского перемирия немцы (кстати, в ходе войны, не пустившие на западном фронте врага на свою территорию) должны были эвакуировать свои войска с территории Франции, Бельгии, Люксембурга и Эльзас-Лотарингии. На восточном фронте они должны были отвести свои войска на позиции по состоянию на 1 августа 1914 г. Германия обязывалась сдать Антанте орудия (5 тыс.), пулеметы (25 тыс.), мортир-минометы (3 тыс.), самолеты (1700), локомотивы (5 тыс.) и вагоны (15 тыс.); все корабли немецкого ВМФ и подводные лодки интернировались.

При этом морская блокада Германии Великобританией сохранялась, впоследствии это приведет к смерти от голода многих тысяч немцев – сегодня ни в Германии, ни в других странах Запада об этом наведенном англосаксами и французами страшном голоде и его жертвах писать не принято.

Условия перемирия были тяжелыми, но немцы приняли их, полагая, что на этом их потери и уступки заканчиваются. И потому согласились на вывод своих войск с захваченных ими территорий. Однако позднее, в Версале, Германии предъявят неизмеримо более жесткие и унизительные требования, и немцы – справедливо – почувствуют себя обманутыми. Действительно: сначала от них добились эвакуации войск на одних условиях, а затем продиктовали другие, намного более тяжелые, которые Германия вынуждена была принять. Трудно сказать: пошли бы немцы на перемирие в 1918 г., если бы знали, что будет предъявлено в 1919 г. Однако перемирие по сути лишило Германию армии, а потому дальше немцам можно было диктовать условия, не стесняясь – Vae victis (горе побежденным). Читать далее...