В Минобороны создали портал для поиска документов участников Первой мировой войны

Министерство обороны РФ оцифровало все документы на солдат и офицеров Первой мировой войны, которые оставались в архивах.

На уникальном портале, какого нет нигде в мире, обретаются корни семейного древа.

На официальном сайте Министерства обороны mil.ru есть раздел «Память народа» и рубрика - «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов».

Ведущий «Звезды» Юрий Подкопаев рассказал, что его прадед Тимофей Селиверстович не воевал в Первой мировой войне, а служил дьяком в сельской церкви рядом с Доном. А вот его многочисленные братья уходили на войну один за другим, в связи с чем на портале можно найти документы, связанные с ними.

В октябре 1917 года не будет никаких ветеранских удостоверений, никакого почета и уважения героям германской войны. Теперь, спустя 100 лет, это - ценный исторический документ и семейная реликвия.