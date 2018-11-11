Брусиловский прорыв и украденная победа России: в Париже отмечается 100-летие со дня окончания Первой мировой войны

Все что произошло в Европе в XX веке - последствия Первой мировой войны. Сегодня, 11 ноября, в Париже состоятся торжества, посвященные столетию ее окончания.

В церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин. Россия внесла неоценимый вклад в победу Антанты над Германией и Австро-Венгрией. На восточном фронте Российская империя оттягивала на себя почти половину войск противника.

Еще в 1916-м казалось, что Россия сдержала натиск, и перешла в наступление - весь мир услышал о легендарном Брусиловском прорыве. Кавказский фронт в это время успешно сражался в Турции, однако революционные события внутри страны уничтожили российскую армию, которая была самой героической в Первой мировой.

Фактически у России украли победу - те, кто призывал к поражению своего Отечества и сеял распри внутри Российской империи. Речь идет о тех, кто рвался ко власти, предавая национальные интересы. Позже была стерта память о Первой мировой - уже в советские времена это была забытая война. Спустя 100 лет стране возвращают историческую память. В школьных учебниках она содержится в разделе «Эпоха великих потрясений», вместе с революцией. За несколько лет было установлено более 30 монументов, посвященных Первой мировой войне, включая отреставрированный памятник во Львове.

На уникальном портале на сайте Министерства обороны были оцифрованы все документы солдат и офицеров Первой мировой, которые оставались в архивах. Заместитель министра обороны Николай Панков назвал этот проект вечным виртуальным памятником героям войны.

В настоящее время еще есть люди, которым ветераны Первой мировой войны рассказывали фронтовые истории начала века, например - сын маршала Победы Игорь Василевский. Его отец Александр не доучился в юнкерском Алексеевском училище, поскольку был отправлен на Юго-западный фронт, где и стал участником Брусиловского прорыва 1916-го год в возрасте 22-х лет.

«Генерал Келлер увидел отца, схватил его огромными ручищами за голову и сказал, что если бы еще бы два года продолжалась война, то все наши юнкеры стали бы генералами», - рассказал Игорь Василевский.

Слова царского генерала стали пророческими - в императорской армии маршал Советского союза дослужился до штабс-капитана, так же как и Федор Толбухин - он тоже командовал батальоном на Юго-Западном фронте в 1916-м году.

Маршал двух стран СССР и Польши Константин Рокоссовский пошел на германскую войну в 1914-м году, как только Берлин объявил Санкт-Петербургу войну.

Георгий Жуков, как и Рокоссовский, был одним из самых храбрых унтер-офицеров. В том же 1916-м году на Юго-западном фронте Жуков был награжден Георгиевским крестом IV-й степени «за захват немецкого офицера».

Родион Малиновский был единственным, кто воевал вплоть до окончания Первой мировой войны. Он был нижним чином в «Русском легионе Чести», который входил в состав Марокканской дивизии во Франции.