«Обнаружили летчика и пехотинцев» - руководитель отряда о поисках советского истребителя ЛаГГ-3

Руководитель Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко рассказал подробности того, как были найдены части советского военного самолета ЛаГГ-3 на Кубани.

По его словам, находка была сделана во время проведения экспедиции «Битва за Кавказ».

«Машина была обнаружена при проведении экспедиции "Битва за Кавказ", но мы планировали поднимать Ил-2 в соседнем районе. Но там не получилось. Как приехали - подняли. Машина не сохранилась», - сказал он.

Фоменко рассказал, что были найдены отдельные части двигателя. А причина, по которой самолет не сохранился, заключается в том, что машина - фанерная.

«Там еще не закончены работы. Обнаружили и подняли летчика и двоих пехотинцев. Раньше или позже погибли - в этом месте были жесткие бои», - заключил Фоменко.

Советский военный самолет ЛаГГ-3 выпускался в СССР до 1943 года. Первые истребители делались из сосны, фанеры и березового шпона с применением модифицированных смол древесины.

Ранее сообщалось, что в поисках принимали участие 80 человек, а детали самолета находились под метровым слоем земли в овраге, благодаря чему при взрыве обломки истребителя не были сильно разбросаны.