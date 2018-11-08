Главная награда: 75 лет назад был учрежден орден «Победа»

Сегодня юбилей высшей военной награды СССР, которую вручали только полководцам. Семдесят пять лет назад, после коренного перелома в Великой Отечественной, был учрежден орден «Победа».

Его изготавливали из платины, золота и серебра, украшали бриллиантами и рубинами. Кавалеров этого ордена всего 17. Троим из них - Сталину, Жукову и Василевскому - вручали награду дважды. В списке удостоенных ордена «Победа» также Конев, Рокоссовский, генерал армии США Дуайт Эйзенхауэр, король Румынии Михай и маршал Югославии Иосиф Броз Тито.

Сейчас почти все ордена «Победа» находятся в российских и зарубежных музеях. Причем выставляют они, как правило, копии. Подлинники хранятся в запасниках. В Москве орден «Победа» можно увидеть в Центральном музее вооруженных сил.