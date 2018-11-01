Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной Войны

75 лет назад, 31 октября 1943 года, на вооружение Красной Армии был принят тяжелый танк ИС-2. Он стал одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Аббревиатура «ИС» расшифровывается как «Иосиф Сталин».

Именно танк ИС-2 был первым установлен на постамент в память о мужестве и отваге советских солдат и офицеров. И не где-нибудь, а в американском секторе оккупации германской столицы в районе Целендорф. Этот памятник был открыт 17 октября 1945 года, правда, в 1955 году памятник был демонтирован, а танк возвращен Советскому Союзу.

«История танка ИС-2 началась летом 1943 года, когда советские специалисты активно занялись анализом результатов Курской битвы. Оказалось, что в ходе боев на Курской дуге самым эффективным средством борьбы с вражескими "Тиграми" и "Пантерами" были 122-мм пушки образца 1931-1937 годов, также известные под названием А-19», - отмечает сотрудник Музея Победы Александр Михайлов.

Вскоре Завод № 9 разработал танковое орудие Д-25Т, которое обладало баллистикой А-19. Установленная на танк ИС-2 122-мм пушка Д-25Т стала грозным оружием против фашистского «зверинца».

«ИС-2 был универсальной боевой машиной, способной решать широкий круг задач. "Исы" прекрасно подходили для уничтожения любого танка противника и поддержки пехоты в атаке, а также взломе линии обороны и уничтожения долговременных огневых точек. Ни одна танковая пушка Великой Отечественной и Второй мировой войны не имела более мощного осколочно-фугасного снаряда, чем советская Д-25Т. Благодаря калибру орудия и мощному снаряду эти танки широко применялись во время войны при штурме сильно укрепленных оборонительных линий немецко-фашистской армии и в городских боях, в том числе на улицах Берлина»,- рассказал Михайлов.

После окончания Великой Отечественной войны танки ИС-2 несколько раз модернизировали. Несмотря на то, что боевая машина к концу 1940-х морально устарела, в Советской Армии танки ИС-2 и ИС-2М эксплуатировали вплоть до начала 1980-х годов. Значительное количество этих танков было установлено на границе с Китайской Народной Республикой в качестве стационарных долговременных артиллерийских огневых точек. Официально тяжелые танки ИС-2М были сняты с вооружения уже российской армии только в 1995 году.

Сегодня тяжелый танк ИС-2 можно увидеть на площадке вооружения, военной техники и инженерных сооружений Музея Победы на Поклонной горе. Этот ИС-2 был изготовлен Кировским заводом во второй половине 1944 года.