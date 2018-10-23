Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море

Самое древнее место кораблекрушения обнаружили дайверы у берегов Болгарии. По предварительным данным, судно пролежало на дне около 2,5 тысяч лет. Для археологов это – уникальная находка, ведь корабль прекрасно сохранился, и на его основе можно будет сделать какие-то основополагающие выводы о развитии кораблестроения того периода.

По словам руководителя экспедиции, профессора Джона Адамса, корабль лежит на глубине около двух километров. У него прекрасно сохранились рулевой киль, палуба и мачты. Произошло это из-за недостатка кислорода на большой глубине.

По словам исследователей, это – греческое торговое судно. Его длина – 23 метра. Примерно на таком корабле и путешествовал, по мнению историков, легендарный Одиссей. Предварительную информацию о находке сообщил автор статьи в издании The Guardian.

Представители исследовательской миссии рассказали, что они не планируют поднимать судно. Однако небольшой фрагмент палубы все-таки «оторвут» для изучения.

За несколько лет существования команда The Black Sea Maritime ArchaeologyProject (MAP) обнаружила около 60 мест кораблекрушений.