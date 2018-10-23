Новая жизнь ядерной бомбы: США превратили тактическое оружие в стратегическое

Испытания управляемой бомбы B61-12 без ядерного заряда проходили на полигоне в Неваде, а заключительный этап в середине сентября этого года — в Альбукерке (штат Нью-Мексико). Планируется, что первый экземпляр этой новинки будет произведен на заводе Пэнтекс в штате Техас и весной 2020 года поступит на вооружение.

Однако что же это за новая американская бомба и чем она опасна России?

Совсем новой ее назвать было бы неверно, отмечает «Армейский стандарт». B61-12 — глубокая модернизация старой атомной авиабомбы В61, первый серийный образец которой появился еще в 1967 году. Она так долго стояла на вооружении, что ее даже прозвали бомбой одиннадцати президентов.

Когда в начале 60-х годов В61 только испытывали, ее засекретили так, что название запретили произносить даже на военных совещаниях в Пентагоне. В результате среди офицеров закрепилось другое ее обозначение — «серебряная пуля». Так как эта секретная новинка имела форму цилиндра с серебристым головным обтекателем.

За все время, начиная с 60-х годов, на вооружение поступили 3155 единиц В61 различных модификаций. Правда, уже к 2002 году около 1900 штук по истечении срока службы были утилизированы. Порядка 1200 единиц хранится на базах НАТО. Причем в основном в Европе, что всегда вызывало особое беспокойство российского Генштаба.

Именно эти бомбы в 2010 году американцы решили модернизировать до варианта B61-12, выделив на это более $2 млрд. Как заявил тогда глава Национального управления ядерной безопасности Фрэнк Клотц, принципиальная замена устаревшей компонентной базы В61 даст возможность увеличить срок этой надежной бомбы еще как минимум на 20 лет.

По данным специализированных военных изданий, модернизация Б61 не затрагивает сам ядерный заряд — он остается тем же, с мощностью порядка 80 килотонн. Совершенствуется конструкция бомбы — корпус и система наведения. В задней части устанавливается специальный узел, который позволит сделать ее управляемой и высокоточной. Длина нового боеприпаса — около 3,5 м, диаметр — 33 см, масса — более 300 кг. Американцы даже не скрывают, что свою модернизированную новинку они тоже собираются держать на базах НАТО в Европе — в Германии, Нидерландах, Бельгии, Италии, а возможно, и в Турции.

Одновременно с модернизацией бомбы усовершенствуются и носители — американские самолеты F-15 и F-16, а также истребители-бомбардировщики европейского производства «Торнадо» ВВС Германии и Великобритании. Планируется, что под применение этой новой ядерной бомбы сертифицируют и новейший F-35.

В современных условиях, когда базы НАТО приблизились вплотную к границам России, для нашей страны все это создает повышенную опасность. Если раньше, во времена Варшавского договора, такое оружие базировалось исключительно в Западной Европе, то теперь нет никаких гарантий того, что самолеты-носители В61-12 вдруг не прилетят куда-нибудь на прибалтийские базы НАТО в Литву или Латвию. Что, собственно, периодически уже происходит.

По словам экс-начальника управления военной безопасности аппарата Совета безопасности, начальника Главного штаба РВСН (1994–1996) генерал-полковника Виктора Есина, «такая ситуация фактически меняет статус этого ядерного оружия». «По отношению к России оно перестает быть тактическим, так как способно легко доставать до объектов центрального промышленного района страны, крупных городов, включая Москву. Это позволяет сделать В-61-12 существенным довеском к тем стратегическим наступательным силам, которыми сегодня обладают Штаты», — считает Виктор Есин.

Кроме того, модернизация В61 дает возможность оснастить этой бомбой стратегические бомбардировщики B-52 и B-2, а также новый стратегический тяжелый бомбардировщик В-21 Raider, строящийся по технологии «стелс». На его создание из бюджета США выделено $97 млрд. Планируется построить порядка сотни этих бомбардировщиков с дальностью полета до 11 тыс. км. В-21 Raider сможет нести как обычное, так и ядерное вооружение, включая большое число управляемых высокоточных авиабомб В61-12.

По словам генерал-полковника Виктора Есина, ранее, во время испытаний предшествующих модификаций авиабомбы В61, американцы сбрасывали ее исключительно с тактических самолетов. Но во время испытаний двенадцатой модификации впервые сбросили макет В61-12 со стратегического бомбардировщика. Это, по мнению эксперта, делает В61-12 универсальным высокоточным оружием.

Американцев хлебом не корми — дай обвинить нашу страну в несоблюдении договоров по разоружению. В своем же глазу, как говорится, они не то что соломинку, а бревна не увидят. Вернее, ядерной бомбы, которая усиливает наступательный потенциал Пентагона и НАТО.

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