Аналитик разобрал доклад ЦРУ о нетрадиционной ориентации Гитлера

В эксклюзивном интервью «Звезде» историк Третьего рейха Константин Залесский прокомментировал доклад ЦРУ о нетрадиционной ориентации лидера фашистов Адольфа Гитлера. По мнению эксперта, такой документ не может быть объективным, поскольку опирается на умозаключения только одного человека.

«Этот 70-страничный доклад, это выжимка из показаний Бриджит Гитлер - жены Алоиза, сводного брата Адольфа Гитлера. А она, по моему, вообще ни разу не была в Германии и не видела его ни разу», - рассказал Залесский.

А сведения о сексуальной ориентации основаны на показаниях Эрнста Ганфштенгля, который в 1937 году бежал из Германии. Он действительно был близок с Гитлером, но не настолько.

Эксперт заверил, что нет никаких достоверных данных об ориентации Гитлера, и поэтому этот доклад можно расценивать как политическую байку.

Ранее на сайте ЦРУ появился доклад, который, в частности, раскрывал подробности интимной жизни лидера фашистов Адольфа Гитлера. Якобы в юности он проявлял явные признаки гомосексуальной ориентации в сочетании с садомазохистскими наклонностями, а впоследствии стал бисексуалом.

Помимо этого, в документе содержаться множество фактов из биографии Гитлера, сведения о его привычках и интересах.