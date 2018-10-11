«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом

Девятого октября 1942 года бронекатер БК-31 исчез близ острова Голодный под Сталинградом. До сих пор специалисты выясняют причины гибели судна, которое затонуло всего лишь в 100 метрах от берега. Одни исследователи утверждают, что БК-31 застрял, не дойдя до берега, из-за чего стал легкой добычей для артиллерии противника, другие же предполагают, что он угодил на мель уже после разрыва снаряда у кормы.

Телеканал «Звезда» провел собственное расследование и попытался выяснить, какое секретное задание выполнял экипаж, что произошло в ночь на 9 октября и кто находился на борту затонувшего бронекатера. Кроме того, съемочной группе удалось узнать имена красноармейцев, погибших на борту БК-31.

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