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Таинственная гибель БК-31: какое спецзадание выполнял бронекатер под Сталинградом

Александра Селезенева
11:57 09.10.2018
Ровно 76 лет назад, 9 октября 1942 года, бронекатер БК-31 исчез близ острова Голодный под Сталинградом. Судно обнаружил на дне Волги дайвер-любитель, в 2017 году оно было поднято на поверхность. Какое спецзадание выполнял бронекатер в ночь на 9 октября и почему он утонул, находясь всего в 100 метрах от берега?
Фото: Администрация Волгоградской области, volgograd.ru

В разгар Сталинградской битвы, в ночь на 9 октября 1942 года, бронекатер получил боевое задание. Экипаж вышел вниз по течению Волги. На его борту находились раненые красноармейцы, эвакуированные женщины и дети. Через несколько часов бронекатер затонул. Его подняли на поверхность спустя 75 лет, в начале ноября 2017 года.

Бронекатер случайно обнаружил дайвер. Историки почти сразу пришли к выводу, что найденное судно - это тот самый бронекатер НКВД БК-31, затонувший возле острова Голодный в дни Сталинградской битвы. В пользу этой версии говорит и отсутствие на судне каких-либо идентифицирующих личности предметов, в том числе и документов. Обычно так поступали бойцы, которые шли в разведку.

К началу осени немцы заняли большую часть города - практически всю линию от центра Сталинграда до его окраины. Основным средством доставки боеприпасов и подкрепления для красноармейцев стали небольшие бронекатера. Свои задачи они выполняли в основном ночью, чтобы остаться незамеченными для артиллерии фашистов.

«Полагалось грузить до 30 человек, но фактически грузились до сотни. Моряки, конечно, рисковали, осадка судна была больше нормы, но они прекрасно понимали, что от этих перевозок зависит боеспособность войск», - рассказывает историк Лев Ларин.

Специалисты больше года исследуют бронекатер, пытаясь пролить свет на тайну его гибели. Историк Виктор Коваль изучает обшивку катера и работает с архивными документами. Осмотрев бронекатер и оценив характер его повреждений, специалист пришел к выводу, что К-31 угодил на мель после разрыва снаряда у кормы.

«Снаряд, который разорвался у борта, нанес глубокие повреждения в кормовой части - вот здесь хорошо видно, - и в то же время оказался перебит рулевой привод, катер был лишен возможности управления, сел на мель», - объясняет Коваль.

Однако выжившие в этой трагедии утверждают, что бронекатер застрял, не дойдя до берега около 120 метров, из-за чего стал легкой добычей для артиллерии противника.

Со дня гибели БК-31 прошло 76 лет, но до сих пор специалисты выясняют причины этой трагедии. Какое спецзадание выполнял бронекатер в ночь на 9 октября и почему он утонул, находясь всего в 100 метрах от берега? «Звезда» восстановит последние минуты жизни экипажа корабля и попытается разгадать тайну его гибели. Смотрите новый документальный фильм-расследование корреспондента Александры Селезеневой «Сталинград. Последний бронекатер» 10 октября в 17:30.

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