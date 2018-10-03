Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала

После того, как Колчак добрался до пришвартованной в устье Лены шхуны «Заря», он и участники его экспедиции сняли вельбот с нее, и отправились на поиски барона Эдуарда Толля и его спутников. Колчак лелеял надежду, что полярный исследователь добрался до острова Беннета, где была зимняя хижина и некоторые запасы еды. Именно туда и стремился попасть лейтенант.

Напомним, экспедиция была отправлена на помощь к Толлю в начале 1903 года. Добравшись до Архангельска в феврале, Колчак подобрал себе спутников – двух матросов и четверых местных охотников. Вместе с ними он и отправился к устью Лены, где стояла «Заря».

Полярная ночь, ночью температура падает ниже 40 градусов, ветер, лед и мизерные шансы на спасение Толля. Переход давался очень тяжело. Участники были измотаны. Но им необходимо было встретиться с другой частью группы. Ссыльный студент Оленев, друг Колчака, закупил для экспедиции 160 собак, корм и продовольствие и должен был доставить с «Зари» вельбот в самую северную точку – поселок Аджергайдах. Именно там и условились встретиться. Однако, добравшись до перевалочного пункта, Колчак узнал, что есть проблема с доставкой шлюпки. Лейтенант принял решение самостоятельно урегулировать этот вопрос и на одной нарте отправился в устье реки, где стояла шхуна. Однако с Оленевым они разминулись. Колчак приехал на «Зарю», когда вельбот был уже в пути. Лейтенант переночевал на судне и на следующий день двинулся обратно, в Аджергайдах. Оттуда 5 мая 1903 года экспедиция вышла на поиск Толля.

Запасов продовольствия у группы примерно на три месяца. Никакого горячего питания, только сухари и консервы. А ведь нужно было еще кормить собак. Поэтому Колчак, чтобы обеспечить продовльствием группу, регулярно охотился наравне со своими спутниками. Вообще, судя по рассказам, будущий адмирал никогда от работы не увиливал. Так же как все впрягался в сани, помогая собакам, рубил лед, охотился и стоял на вахте.

Путь экспедиции лежал по торосистому льду к Северному Ледовитому океану. Колчак писал, что собаки, несмотря на то, что северные породы отличаются выносливостью и неприхотливостью уже через шесть часов такого путешествия нуждались в отдыхе. Но лейтенант понимал, что в данном случае счет идет буквально на часы. Ведь, если бы группа Толля была бы жива, то она должна была находиться во льдах уже не один месяц. Колчак спешил, шли почти без отдыха. Когда лейтенант осознал, что прокормить всех не получится, то он отправил 24 собаки и четырех членов экспедиции на материк.

К 20-м числам мая добрались до оконечности острова Котельный и стали дожидаться вскрытия льда. Только к 18 июня вельботной команде (7 человек вместе с Колчаком) удалось отплыть от острова. За это время лейтенант начал писать пояснительную записку к своей предыдущей экспедиции и обоснование для академика Шмидта в необходимости профинансировать дальнейшую работу над ее результатами.

В итоге 18 июля семь человек отошли от острова Котельный на легком вельботе. Следующим перевалочным пунктом стал мыс Высокий – именно с него и стартовали все экспедиции в Арктику. На то, чтобы до него добраться у группы ушло около двух недель. И практически ежедневно их сопровождал мокрый снег. Постоянно промокшие, под ледяным ветром члены экспедиции чудом остались живы. Иногда приходилось стаскивать вельбот с мелей, что неизбежно было связано с купанием в ледяной воде. Всю оставшуюся жизнь Колчак страдал от последствий таких полярных подвигов.

В начале августа Колчаку удалось добраться до мыса Высокий. Во время этого перехода случилось ЧП - группа чуть не потеряла вельбот. В один из дней, участникам экспедиции удалось выбраться на огромную льдину. Ее несло течением и ветром в нужном направлении, поэтому решено было втащить на нее вельбот и разбить лагерь. Все работы были сделаны, вельбот закреплен, палатка установлена. И участники экспедиции, обессилев, уснули. Только боцман Никифор Бегичев, друг Колчака еще по первой экспедиции никак не мог заснуть. В какой-то момент о льдину разбилась волна и окатила всю палатку. Бегичев быстро вылез из укрытия и увидел жуткую картину.

«Я выскочил и увидел, что льдину переломило пополам по самый вельбот. Другую половину льдины унесло, а вельбот катиться в воду. Я стал всех будить, а сам держу вельбот, не пускаю его упасть в воду», - именно так это позже опишет Бегичев.

Если бы не его бессонница, то группа оказалась бы в смертельной опасности. Посреди ледяной воды, на неуправляемой льдине, без лодки.

6 августа экспедиция достигла острова Беннета.

«На вторые сутки на прояснившимся туманном горизонте вырисовывались черные, отвесно спускающиеся в море скалы острова Беннета», - так описал в своих дневниках этот небольшой кусок суши Колчак.

Однако следов Толля экспедиция не обнаружила. На берегу Колчак увидел гору камней, так называемый гурий, а на следующий день нашли обломок весла, воткнутый в такую же груду. Разбросав камни, Колчак обнаружил там бутылку со схемой местоположения хижины Толля. Буквально бегом ринулись к обозначенному месту. Колчак так спешил, что в один момент провалился под лед, в ледяную воду. К полынье бросился все тот же Бегичев. Судорожно искал ушедшего с головой под воду друга. Наконец, на поверхности появилась куртка, и схватив за нее, боцман вытянул лейтенанта на льдину. Возвращаться к месту стоянки, чтобы переодеться Колчак отказался – не хотел терять времени. Тут источники разнятся. Кто-то пишет, что Бегичев переодел Колчака в свою сухую одежду, а кто-то утверждает, что лейтенант продолжил путь, согреваясь бегом и подъемами.

В итоге, они достигли хижины. Однако никого там не было. Только лежалый снег, записка Толля и сундук с образцами пород. Чуть позже комиссия придет к выводу, что Толль рассчитывал, что «Заря» заберет его с острова. Поэтому он пропустил благоприятное время для охоты, предпочтя короткое северное лето посвятить изысканиям.

В письме барон сообщил, что уходит на юг. Запись была датирована октябрем 1902 года. В это время идти по воде на шлюпке было натуральным самоубийством. В письме было сказано, что провизии осталось на 14-20 дней.

Колчак три дня обследовал остров. Больше оставаться не было смысла – они рисковали повторить судьбу Толля. Поэтому погрузив на вельбот коллекции Толля, они двинулись в обратный путь. По дороге, они обследовали почти все острова архипелага Новая Сибирь, еще питая надежду на то, что Толль мог все-таки добраться судя. Однако склад продовольствия на одном из островов оказался нетронутым. Колчак был вынужден признать, что барон погиб.

Экспедиция вернулась на Большую землю 1 декабря. И тут неожиданно Колчаку сообщили, что его группу с осени ждет некая дама. Мало того, что она выслала уставшим полярникам еду и вино, так еще и рвалась навстречу. Войдя в комнату, лейтенант, обмороженный и уставший, увидел Софью Федоровну Омирову, свою будущую жену. Она дожидалась его уже больше месяца.

Позже Колчак выпустит монографию, посвященную той самой «мертвой воде» и будет настроен и дальше продолжать свои исследования. Однако грянет русско-японская война, он уйдет на фронт, вернутся оттуда героем. А дальше будут назначения, Минная дивизия, Черноморский флот и революция.