«Троянский конь»: как под Воронежем появился «памятник неизвестному фашисту»

Судя по рассказам местных жителей и снятой видеохронике, пишет «Армейский стандарт», главным эпизодом праздника стало чествование гостями с Апеннин 75-летия так называемой битвы при Николаевке. Это боестолкновение, произошедшее 26 января 1943 года, в районе тогдашних деревень Николаевка и Ливенка на стыке Воронежской и Белгородской областей, стало самым крупным и кровопролитным сражением итальянской армии во время Второй мировой.

В разгар Острогожско-Россошанской операции войска Воронежского фронта опрокинули противостоящие им на этом участке немецкие, венгерские и итальянские части. Противник, оказавшись перед угрозой окружения, вынужден был отступать. Условия для южан-итальянцев были ужасными: вокруг заснеженная степь, дует сильный ветер, температура ночью ниже 30 градусов мороза... Многие солдаты умирали от обморожения, истощения. К 26 января несколько десятков тысяч итальянцев, - в основном части Корпуса альпийских стрелков, - достигли Николаевки. Дальнейший путь им здесь перекрыли советские войска. И тогда командовавший альпийцами генерал Реверби повел своих солдат в штыковую атаку. Потеряв от 2 до 3 тысяч человек только убитыми, противник к вечеру все-таки прорвался из кольца: войска Красной Армии решили поберечь силы и не преследовать «размочаленных» немецких союзников.

Общий итог этой фронтовой эпопеи итальянских частей печален: из почти 40-тысячной армии уцелело лишь менее 6 тысяч. Но сами итальянцы считают, что их соотечественники проявили зимой под Николаевкой настоящий героизм. На протяжении многих лет они проводят памятные мероприятия в честь погибших солдат Альпийского корпуса. Одной из главных и «долгоиграющих» акций стала так называемая «Операция «Улыбка».

В 1992-1993 годах ветераны войны и их потомки - члены итальянской Национальной Ассоциации альпийских стрелков (ANA) под лозунгом «Помнить о мертвых, помогать живым» построили в расположенном неподалеку от места битвы при Николаевке городке Россошь детский сад. Возведенное руками их волонтеров из привезенных с Апеннин материалов, воспитательное учреждение альпийцы тоже назвали «Улыбка». (К слову сказать, стоит оно на месте снесенного здания, в котором во время оккупации располагался штаб Альпийского корпуса).

А еще несколько лет спустя итальянцы выступили с инициативой обустроить напротив детсада сквер. Красивая ограда, аккуратные дорожки... А в центре «благотворители с Апеннин» установили небольшой памятник: на кирпичном постаменте, по их собственному описанию, - «стилизованное изображение шляпы альпийских стрелков. С одной стороны - с пером (это непременный атрибут альпийцев), с другой стороны - со звездой - эмблемой советской армии». На памятнике - надпись на двух языках: «От трагического прошлого через дружественное настоящее к будущему братскому сотрудничеству».

Вроде бы все здорово, однако некоторые факты заставляют думать, что у благотворительной акции есть «второе дно». В обиходе у простых горожан за этой новой достопримечательностью закрепилось название «Памятник неизвестному фашисту».

Дело в том, что при сооружении постамента итальянцы положили внутрь него останки воинов-альпийцев, погибших в годы войны. Вот что написано по этому поводу в специально изданной в Италии книге «Операция «Улыбка». Вернуться в Россошь»: «...Во время поиска (на месте ожесточенных боев у села Зеленый Яр) были определены одиночные захоронения итальянских солдат, найдены и собраны многочисленные их останки, впоследствии захороненные перед памятником, установленным перед детским садом в Россоши». Согласимся - очень странная «начинка» для памятника, посвященного детскому дошкольному учреждению! А вдобавок, какая-то «потаенная»: ведь на монументе нет ни единого упоминания о том, что скрыто внутри него. Так что получился посреди российского города Россошь военный мемориал «для итальянского пользования».

В 2003 году руководители ANA по договоренности с местными властями организовали в Россоши торжества, - согласно официальной версии, в честь 10-летия построенного ими детсада. Но получилось нечто иное.

«К нам в Россошь тогда приехало чуть ли не 500 активистов этой ассоциации. В своих фирменных шляпах с пером, с флагами и штандартами, - рассказывает местный предприниматель Николай Савченко. - Многие из гостей расположились в специально оборудованном для этого при строительстве детсада подвальном помещении с общим залом, спальней, кухней... Еще в 1993 году постановлением главы городской администрации это помещение площадью 231 кв. м было закреплено за ANA. Другая часть подвала отведена под краеведческий музей. Там целый зал занят экспозицией об истории Альпийского корпуса в России. Причем итальянцы показаны не как оккупанты, а как несчастные подневольные визитеры, пришедшие в Россию «менять лимоны на яйца». В этом зале нет ни одного факта тех зверств, которые имели место по приказу офицеров Альпийского оккупационного корпуса. Словно и не было того, что описано в архивных документах, составленных по горячим следам после освобождения наших городов и сел».

По словам Николая Савченко, само празднование «юбилея детского учреждения» выглядело очень странно, и больше напоминало чествование фашистских героев.

«Альпийские гости прошли перед установленным им памятником, с захороненными внутри костями погибших оккупантов, торжественным маршем. Несли над головами знамена и вымпелы тех самых частей, которые воевали во время Великой Отечественной против нашей страны. Затем военный капеллан провел торжественную поминальную мессу. А президент ANA синьор Парацинни выступил с речью... Вот примечательный фрагмент из нее, опубликованный в книге "Операция "Улыбка": "Этот детский сад построен потомками альпийских стрелков - солдат, павших при исполнении воинского долга. Это были высокообразованные люди… следующие высоким принципам гуманизма..." И ни слова об обратной стороне этого «гуманизма», продемонстрированном оккупантами на нашей земле! Например, о расстреле двоих подростков в итальянской тюрьме накануне позорного бегства из города «пернатых» вояк. О более полутора тысяч жертв фашистов из числа мирных жителей и пленных наших солдат, обнаруженных в неприметной братской могиле. Причем там нашли даже младенцев без следов пулевых ранений, очевидно закопанных живьем вместе с расстрелянными матерями!» - рассказал Николай Савченко.

Церемония образца 2003 года повторилась в Россоши и совсем недавно - в сентябрьские дни 2018-го. Опять городок наполнился итальянской речью, опять к памятнику напротив детского сада «Улыбка», под которым захоронены останки неизвестного солдата армии Италии, альпийцы в фирменных «пернатых» шляпах возлагали цветы, а капеллан произносил текст поминальной мессы. Ведь в нынешнем году исполнилось 75 лет столь почитаемой итальянцами битве при Николаевке.

К слову сказать, по случаю такого юбилея ANA сделала очередной подарок — на сей раз жителям тех мест, где происходило сражение. Стараниями Ассоциации построен мост через речушку, разделяющую две части деревни. «Помнить о мертвых, помогать живым»? - Все верно. Только от этих импортных презентов остается какой-то странный «привкус». Господа из горных краев под прикрытием своих благотворительных акций активно занимаются реабилитацией погибших соотечественников - воинов оккупационной фашистской армии, присвоив им титул героев, гуманистов. И пытаются в этом убедить потомков тех, кто погиб от рук этих самых «героев» в годы войны.