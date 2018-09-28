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Советский бластер: как в СССР подготовились к космическим войнам

Лина Давыдова
13:20 28.09.2018
В конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века в СССР активно работали над созданием первого и единственного советского лазерного пистолета. Внешне он напоминает огнестрельное оружие. Однако вместо боевых патронов в магазине лазерного пистолета хранятся одноразовые лампы вспышки.

Сверкающие мечи, смертельные бластеры и мощнейшие пушки, испепеляющие вмиг все живое и неживое. Все это впервые было продемонстрировано широкой публике в фантастической трилогии «Звездные войны» режиссера Джорджа Лукаса. Но мало кто из зрителей тогда знал, что это в военно-космических лабораториях США и СССР в то время активно велись разработки лазерного космического оружия.

«Советский Союз и США  активно готовились, по крайней мере теоретически, воевать на Земле. Но раз мы вышли в Космос, вставал вопрос: "А чем мы будем воевать в Космосе, если мы туда вышли?". В современности ответ на этот вопрос простой: "Ничем". В настоящее время существуют и выполняются различные международные соглашения о неведении боевых действий в космическом пространстве. А вот в 70-е годы этот вопрос стоял в полной мере», - рассказывает в программе «Легенды космоса» на телеканале «Звезда» подполковник, преподаватель кафедры оперативного искусства Военной академии РВСН имени Петра Великого Николай Рогожан.

В конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века в СССР активно работали над созданием первого и единственного советского лазерного пистолета. Он разрабатывался научной группой под командованием генерал-майора Виктора Сулаквелидзе.

«Существовало несколько моделей таких устройств. Все они были испытаны на земле и теоретически подтвердили возможность своего применения в Космосе. В конечном итоге мы пришли к классической схеме, напоминающей обычный огнестрельный пистолет», - объясняет Рогожан.

Советский лазерный пистолет внешне действительно напоминает огнестрельное оружие.  И даже имеет характерные составные части: ствол, рукоятку, предохранитель, магазин. В последнем, однако, находятся не боевые патроны, а одноразовые лампы вспышки, синтезирующие лазерный луч.

«Принцип действия пистолета  однозарядный. Немножко напоминает переломное охотничье ружье. В магазине движением затвора вперед лампа вспышки доставляется в активную зону. Нажатием на спусковой крючок производится активация электрического элемента. Источником энергии для этого пистолета являлась в специальном контейнере присоединяемая по полозьям мощнейшая энергетическая установка - батарейка "Крона", - показывает пистолет Рогожан.

Мощность этого оружия невелика. Энергии луча хватало на то, чтобы на расстоянии до 40 метров повредить глаза противника. Но на более близком расстоянии можно было и продырявить скафандр. А это означает разгерметизацию и мгновенную гибель.  Создатели лазерного пистолета утверждают, что в Космос он так ни разу и не попал. А по мнению историков, изучавших секретные архивы, это оружие все же побывало за пределами Земли и даже успешно применялось. Но как бы то ни было, лазерный пистолет не пошел в серийное производство. Стало понятно, что воевать в открытом космосе, как в кино-эпопее Джорджа Лукаса,  в ближайшее время космонавтом вряд ли придется.

Полную версию выпуска программы «Легенды космоса», посвященного лазерному оружию, смотрите на сайте телеканала «Звезда». 

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Советский бластер: как в СССР подготовились к космическим войнам
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