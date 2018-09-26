Эхо войны: обнародованы неизвестные ранее фотографии первых залпов Второй мировой
На аукционе в Великобритании выставлен на продажу альбом с ранее неизвестными фотографиями начала Второй мировой войны.
Как уточняет издание The Daily Mail, снимки принадлежат немецкому матросу. На фотографиях показаны первые орудийные залпы войны, которые произвел немецкий эскадренный броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» утром 1 сентября 1939 года по польской базе Вестерплатте в Данциге.
Помимо этого, на снимках также показаны последствия обстрела – горящий причал и разрушенные портовые сооружения города.
По данным издания, эти снимки ранее нигде не были опубликованы. В 1960-е годы фотографии попали в руки британского историка. Также известна и стоимость альбома – она составит более 21 тысячи рублей, или почти 250 фунтов стерлингов.
These never-before-seen photos are believed to be the first shots of World War II. The Nazi SMS Schleswig-Holstein is seen firing on the Danzig harbor in Poland. These photos go on auction tomorrow and are expected to be purchased for around $300. pic.twitter.com/Pp3OP8QsDH— Paul Sacca (@Paul_Sacca) 25 сентября 2018 г.