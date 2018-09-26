Эхо войны: обнародованы неизвестные ранее фотографии первых залпов Второй мировой

На аукционе в Великобритании выставлен на продажу альбом с ранее неизвестными фотографиями начала Второй мировой войны.

Как уточняет издание The Daily Mail, снимки принадлежат немецкому матросу. На фотографиях показаны первые орудийные залпы войны, которые произвел немецкий эскадренный броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» утром 1 сентября 1939 года по польской базе Вестерплатте в Данциге.

Помимо этого, на снимках также показаны последствия обстрела – горящий причал и разрушенные портовые сооружения города.

По данным издания, эти снимки ранее нигде не были опубликованы. В 1960-е годы фотографии попали в руки британского историка. Также известна и стоимость альбома – она составит более 21 тысячи рублей, или почти 250 фунтов стерлингов.