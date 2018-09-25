В Германии обнаружили арт-галерею в бункере времен Второй мировой войны

Настоящую арт-галерею в немецком бункере времен Второй мировой обнаружил британский исследователь из Манчестера.

Десятки портретов, нарисованных углем на стенах одного из мюнхенских бомбоубежищ, прекрасно сохранились. Возможно, на них изображены люди, которые скрывались здесь, пережидая воздушную тревогу. Крис Холивелл наотрез отказывается называть место импровизированной галереи: боится, что до нее доберутся вандалы. При этом он снял на видео все изображения и рассказал, что именно сумел узнать в ходе своего исследования.

Бункер был оборудован немецкими военными осенью 1938 года. С момента окончания войны - заброшен. Судя по надписям, выжженным на потолке, настенные картины были написаны в 1942 и 1943 годах.