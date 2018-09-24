Эксперт: в условиях отсутствия автоматики выводить самолет из «штопора» - задача, решаемая аэродинамиками на земле

Задача разработки методики выхода из «штопора» решалась на земле. В то время эта задача являлась одной из первоочередных, поскольку ее отсутствие приводило к значительному числу аварий. Об этом «Звезде» рассказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

По его словам, аэродинамики продумали вместе с военными летчиками вопросы вывода из «штопора». Оказалось, что основная задача здесь заключается в умелом управлении рулями самолета. Их необходимо было поставить в нейтральное положение.

«Для чего отрабатывались данные упражнения? Для того, чтобы обучать этим методикам новое поколение летчиков для того, чтобы они были более подготовлены к разного рода нештатным ситуациям», - рассказал Попов.

Напомним, что ровно 102 года назад русский летчик Константин Арцеулов впервые преднамеренно выполнил штопор и вывел из него самолет.