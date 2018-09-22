Должен был дожить до 150: как провинциальный лекарь «надул» Сталина

Герой с нуля, или «Советский человек должен жить 100 лет»

Александр Александрович Богомолец, личный целитель Сталина, до 1917 года - земский врач на Украине. Революционные потрясения в Петрограде вытолкнули его в Киев, где он открыл частную практику и занялся научными изысканиями. Без устали он искал свою нишу в медицине, но, увы (!), каждый раз оказывалось, что в той области, которая ему по душе, открытия уже сделаны. Не сумев добиться признания на научном поприще, он не отчаялся и не оставил надежды прославить свое имя. Помимо имевшихся задатков организатора и администратора, он имел обостренное политическое «обоняние», безошибочно указывавшее верное направление в лабиринтах нарождавшейся системы советского здравоохранения.

Богомолец раньше других понял, что НЭП исчерпал себя, а славы и денег в Стране Советов может принести не частная врачебная практика, а высокие звания в государственных учреждениях здравоохранения, и лучше, если они расположены в Центре. «Стрелка» его внутреннего компаса указала «на Москву».

В студенческие годы юный Саша зачитывался биографиями сильных мира сего в изложении известных психологов и психиатров. Изучение их трудов и личные наблюдения убедили его, что рассматриваемый контингент наиболее озабочен идеей максимального продления своего пребывания на Земле. Почему бы не разыграть эту карту, предложив советским вожакам свой рецепт долголетия?

В 1927 году Богомолец публикует в журнале «Всесвiт» ряд статей о долголетии под броским названием «Советский человек может жить сотни лет». Ловко манипулируя марксистской схоластикой, жонглируя совдеповскими постулатами, он на примере гималайских йогов доказывал, что Советская власть создала предпосылки, чтобы человек жил 200, 300 и даже... тысячу лет!

Бунтарские статьи звучали вызывающе. Научные мужи в Киеве были потрясены наглым посягательством какого-то местечкового выскочки на их священное право отмерять человеку прожиточный минимум в 70-80 лет.

Безапелляционный тон и бескомпромиссная уверенность статей внушили читателям из числа местной партийной номенклатуры мысль о правоте автора. К тому же он - врач, значит, человек - сведущий.

Вскоре Богомолец был вызван в Москву и принят в Кремле самим Сталиным, питавшим слабость к нестандартно мыслящим людям.

Вождь отдавал себе отчет, что автор, преследуя цель произвести наиболее выгодное впечатление, мог преувеличить «прожиточный минимум». Поэтому спросил без обиняков: до какого предела собеседник может гарантировать реальное продление жизни человека.

Не моргнув глазом, Богомолец ответил:

- Реально - до ста пятидесяти лет, товарищ Сталин! - Надэюсь, рэзультат вашего труда появится нэ через сто пятьдесят лэт? - пошутил вождь. - Много раньше, товарищ Сталин... Но я лишь в начале пути. Необходимы помощники, лаборатории, финансирование... - Отказа вам нэ будэт ни в чем!

Он допинговал Вождя 13 лет

О том, что ему удалось «поймать» фортуну за подол, Богомолец понял по возвращении в Киев, когда получил в свое распоряжение оборудование и квалифицированный персонал, - целый научно-исследовательский институт для проведения изыскательских работ.

В 1929-м, через год после кремлевской встречи, Богомольцу был выплачен второй поощрительный аванс - он стал действительным членом Академии наук Украинской ССР.

Таким образом вождь скромно намекал своему протеже, что для возведения светлого здания коммунизма на Земле ему позарез нужны те самые 150 лет, а за ценой он не постоит...

В последующие годы звания и должности, ордена и премии, машины и госдачи, квартиры в Москве и в Киеве будут сыпаться на Богомольца, как из рога изобилия.

В 1930 году он - президент Академии наук УССР; в 1932-м - академик АН СССР; в 1937 г. - депутат Верховного Совета СССР; в 1939 г. - академик АН БССР; в 1941 г. - лауреат Сталинской премии; в 1944 году - Герой Соцтруда...

Однажды пообещав Вождю жизнь длиною в сто пятьдесят лет, Богомолец сумел не только доказать свою незаменимость, но и удерживать Сталина подле себя восемнадцать лет, превратившись в его наперсника. Тому способствовало обстоятельство, что список дел Хозяина пополнился еще одним - амурным…

Как известно, после самоубийства своей официальной жены - Надежды Сергеевны Аллилуевой Сталин формально был холост, но его тайной женой стала некая Валентина Истомина, работавшая на Ближней даче горничной. Однако Иосифу Виссарионовичу было мало одной Истоминой, и в 1933 году он увлекся примой Большого театра Верой Александровной Давыдовой, которую за эффектную внешность и редкую красоту называли «царь-бабой». Ей было двадцать семь лет, вождю - ровно в два раза больше.

…Давно замечено, что «если жизнь излишне деловая - функция слабеет половая». Вождь исключением не был и, почувствовав свою несостоятельность как любовника, обратился за помощью к Богомольцу. Получив заявку, тот взялся за дело, засучив рукава. Одно дело - эликсир долголетия, когда-то его еще удастся изобрести, если вообще удастся, и другое - поддержание половой функции. Это нам - по плечу!

Изучив труды в деле укрепления мужской потенции, Богомолец пришел к выводу, что вождя можно простимулировать, трансплантируя ему семенные железы, взятые у донора. Предпочтение он отдал обезьянам.

Он обратился к Сталину, требуя доставить для экспериментов... десяток орангутангов. Вождь был изумлен, но просьбу выполнил. За короткий срок Богомолец прооперировал 20 пациентов в возрасте 55-70 лет и получил ошеломляющий результат: в 90% случаях у подопытных мужчин наблюдалось усиление половой функции! Он уже собирался предложить вождю такую же трансплантацию, как вдруг заметил, что спустя полгода потенция у всех прооперированных резко снизилась.

Интригабельный ум подсказал Богомольцу выход. Он отобрал несколько методик, в разное время прошедших апробацию на людях, и решил представить их на суд и выбор Пациента.

- Видите ли, товарищ Сталин, устойчивый результат может дать пересадка вам мужских яичек... Вопрос в подборе донора...

Вождь раскурил трубку, по-кошачьи мягко прошелся по ковру.

- Вопрос - нэ в донорах, их сегодня миллионы на лесоповалах. Вопрос в том, согласится ли товарищ Сталин на операцию. Могу сразу сказать: нэ согласится! - Тогда, - Богомолец поспешил выложить на стол свой последний козырь, - я предлагаю вам инъекции плаценты ягненка. Этот принцип еще в XVI веке был назван «Лечение подобного подобным»... - Товарищ Богомолец! Ви отдаете отчет своим словам? Подобных лечить подобными! Я что, по-вашему, ягненок?! - Я неправильно выразился, товарищ Сталин, - спохватился Богомолец, у которого от страха в три ручья катил по спине горячий пот, - я хотел сказать... - Идите, через неделю доложите мне результаты экспериментов! - смилостивился вождь.

В итоге Сталин согласился на инъекции. Под действием плаценты у него открылось «второе дыхание», а Богомолец вскоре стал депутатом Верховного Совета СССР, лауреатом Сталинской премии 1-й степени (100.000 рублей). В общей сложности он допингировал вождя 13 лет...

«Вот жулик! Всех надул!»

Взвалив на себя непомерную ношу, Богомолец пренебрег заповедью врачей всех времен «Лучше воробышек в руках, чем "утка" под кроватью».

В 1946 году он занемог, слег в постель и умер. Было ему тогда всего 65 лет.

Когда об этом доложили Сталину, тот, пыхнув трубкой, только и сказал: