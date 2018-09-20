Совместная экспедиция РГО и Минобороны уничтожила склад боеприпасов времен войны: уникальные кадры

Более полутора тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили на острове Большой Тютерс в акватории Финского залива. Этот кусочек суши фактически стал ключом к Балтике. Огромный склад боеприпасов удалось обнаружить участникам совместной экспедиции РГО и Минобороны. Вывезти их с острова оказалось нереально, поэтому было принято решение уничтожить их на месте.

«Изначально мы выкладываем снаряды друг к дружке, потом кладем тротил, потом мешки с песком - чтобы не было у нас разлета осколков», - рассказал командир инженерно-саперного взвода Андрей Губченко.

В каждой такой укладке около 200 снарядов и 30 килограмм тротила. Подрывной бункер находится глубоко в лесной чаще, а саперам приходится уходить от места взрыва более чем на 500 метров.

В годы Великой Отечественной войны Большой Тютерс оборонял трехтысячный гарнизон немцев. В 1944 году нацисты, отступая, заминировали остров, и саперы до сих пор находят здесь неразорвавшиеся мины.