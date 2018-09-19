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Урок из прошлого: в Москве открылась выставка, посвященная Мюнхенскому сговору

Игорь Балдин
19:10 19.09.2018
Открывая выставку, министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что происходит, когда интересы одной страны ставят выше международного права.

В Москве открылась выставка, посвященная одной из трагических страниц в истории Европы XX века – Мюнхенскому сговору. Теперь любой желающий может прочесть редкие архивные документы, посвященные этому событию.

Вот, например, доклад советской разведки: Франция раздумывает, не нанести ли ей удар по Германии и Италии.  Такие же планы и у Чехословакии, ведь Гитлер собирается отнять у неё Судеты - область, где проживают этнические немцы. Европа сначала против, грозит фюреру военным конфликтом, но Польшу он пугает «красной чумой»  - мол, Прага недружественная, там поддерживают Советский Союз, Англию и Францию.

В итоге, в Мюнхене лидеры Франции, Англии и Италии дали Рейху право забрать себе Судеты. Но с них  всё только начинается. Скоро Чехословакию уничтожат как государство: в разделе страны участвовали не только Берлин, а также Будепешт и Варшава. Гарантии мира от фюрера получают Британия, Франция и США. Открывая выставку, министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что происходит, когда интересы одной страны ставят выше международного права.

«Мюнхенский сговор, ставший прелюдией Второй мировой войны, увенчал позорную, по сути. преступную политику умиротворения Третьего Рейха. Страны, которые пошли на этот сговор - они были названы - Великобритания, Франция, Италия - питали иллюзорную надежду отвести от себя угрозу Гитлеровской агресии и постараться направить её на восток», - рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии выставки.

Действительно, лидеров тех стран, которые заключили с Нацисткой Германией это соглашение встречали на родине, как героев. Ведь народ был уверен, что разделив в угоду Гитлеру Чехословакию, войны не будет.

«Все были счастливы, что он принёс мир во Францию, потому что уже была объявлена частичная мобилизация. Все думали, что войны не избежать, и вдруг Деладье подписывает документ, и вот будет мир. Если бы Деладье знал, что через 4 с половиной года он будет сидеть в немецкой тюрьме, он бы поступил иначе», - рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Германского Исторического Института Сергей Кулешов.

Гитлер, вернувшись в Берлин, объявил своим генералам о начале операции «Грюн» - военной интервенции в Чехословакию.

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