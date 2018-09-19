Немецкие СМИ объяснили, почему Т-34 стал «смертоносным сюрпризом» для Вермахта

Немецкие СМИ назвали танк Т-34 «смертоносным сюрпризом» для нацистских войск, вторгшихся на территорию Советского Союза.

Эта боевая машина превосходила по своим показателям все немецкие танки начала Великой Отечественной. Легкие танки Pz.I, Pz.II, Pz.III оказались игрушками для Т-34.

Советский танк был очень мобильным, имел наклонную броню, которая оказалась очень эффективной в нейтрализации противотанковых снарядов, пишет немецкий журнал Stern.

Издание отмечает, что простая, но гениальная конструкция машины позволяла сделать танк удобным для крупносерийного производства.

Несмотря на создание в ответ новых типов танков, Вермахт так и не смог произвести аналог, способный соперничать с Т-34 в маневренности и проходимости.

Кроме того, журнал назвал новаторской для того времени силовую установку Т-34, дизельный V-образный двигатель B-2. Преемники такого двигателя используются в современных российских боевых машинах, таких как, например, Т-90.

T-34 - советский средний танк, стоявший на вооружении Красной армии во время Великой Отечественной войны.