Мое место - Берлин: как морская авиация нанесла удар по столице Рейха

Российская Военно-морская авиация начала развиваться еще до революции. В 1909 году капитан Лев Мациевич, выпускник Николаевской военной академии и один из первых авиаторов в Российской империи, изложил свою идею использования самолетов с кораблей. А в 1910 его коллега, подполковник Михаил Конокотин, заведующий складом мин Уайтхеда Кронштадского порта, предложил проект переоборудования броненосца «Адмирал Лазарев» в то, что позже назовут авианосцем. В феврале 1911 года в России был построен первый поплавковый самолет. К началу Первой мировой войны в Российской империи были сформированы первые авиационные войсковые соединения, в том числе гидроавиационные.

Однако после революции большая часть авиапарка оказалась утерянной. Всего удалось сохранить только 40% того, что стояло на вооружении в стране. В 1918 году было создано Главное управление Красного военно-воздушного флота, в ведение которого и попала морская авиация. Уже к началу Великой Отечественной войны удалось создать мощную авиапромышленность, и довести количество самолетов военно-морской авиации до 2 500 единиц на всех флотах.

Уже через месяц до Москвы было около 450 километров, зато Берлин остался глубоко в тылу. Двадцать второго июля немецкая авиация начала бомбить столицу СССР. После этого нацистское командование заявило о том, что советская авиация полностью уничтожена и жителям германских городов бояться нечего: ни одна бомба не упадет на их дома. Такая самоуверенность немцев нуждалась в немедленном опровержении. Однако фронт все дальше отходил от Берлина. Необходимо было найти самый близкий к столице Германии аэродром, с которого могли бы взлететь самолеты с максимальной бомбовой нагрузкой и достаточным для возвращения на базу запасом топлива.

Задачу «нанести ряд бомбовых ударов по политическому центру фашистской Германии - г. Берлин» поручили выполнить летчикам ВВС Балтийского флота. Такой выбор был обусловлен обстановкой на театре военных действий. Тогда наши войска продолжали удерживать северную часть Эстонии и два острова - Даго и Эзель. На последнем располагался аэродром Кагол, который решено было использовать для выполнения данной боевой задачи. Второго августа караван кораблей вышел из Кронштадта и направился к эстонскому острову. На их борту был запас авитоплива, бомб и специальные листы аэродромного железа для удлинения ВПП.

Для нанесения бомбового удара по Берлину была создана специальная ударная группа, и уже 1 августа 1941 года она перебазировалась на подготовленный аэродром. Изначально в составе было десять самолетов ДБ-3, однако за счет резервов авиасоединение было увеличена до 33 машин. Руководителем операции был назначен начальник ВВС ВМФ генерал-лейтенант Семен Жаворонков.

На борт самолеты ДБ-3 (дальние бомбардировщики) могли взять бомбовую нагрузку примерно в 750-1000 килограммов плюс три тонны топлива, которых должно было с запасом хватить для возвращения на аэродром. Для того чтобы незаметно пройти над оккупированной территорией, было решено взять максимальную высоту и не выходить в радиоэфир.

Летчикам предстоял непростой почти восьмичасовой полет, большая часть которого должна была пройти над водами Балтики, а еще часть - за облаками. Слабое навигационное оборудование делало эту задачу очень сложной. Выполнение приказа было также осложнено работой зениток противника.

Однако поставленную задачу решили выполнить любой ценой. В ночь на 3 августа летчики выполнили первый полет с полным боекомплектом и баками, заправленными «под пробку». Они провели разведку погодных условий и сбросили бомбы на немецкий город Свинемюнде.

Уже на следующую ночь группа самолетов совершила пробный полет до Берлина. Им была поставлена задача по выявлению расположения зенитной артиллерии вокруг столицы Рейха. По возвращении летчики доложили, что системы ПВО расположены кольцом вокруг города в радиусе 100 километров от него. Помимо этого, немцы установили сеть прожекторов, которые способны были «бить» в высоту на расстояние шесть тысяч метров.

Приняв во внимание эти факторы, уже 6 августа летчикам поставили боевую задачу. Приказано было вылететь вечером следующего дня и нанести бомбовый удар по Берлину. В 21:00 7 августа в воздух поднялись 15 ДБ-3.

Все часы полета члены экипажей работали в кислородных масках. Полет проходил на высоте семь тысяч метров в сложных погодных условиях. На всем протяжении маршрута самолеты неоднократно подвергались обстрелам, однако до столицы Германии удалось добраться без потерь.

Первые бомбы упали на Берлин в 01:30. Он был прекрасно освещен, все предполагали, что ни одна воюющая страна не отважится нанести удар по главному городу Рейха. Именно по столице Германии отбомбились только пять самолетов. Остальные сбросили бомбы на предместья города. Для немцев этот удар был шоком. Только почти через минуту в городе дали сигнал на применение светомаскировки. Несмотря на строгий запрет выхода в радиоэфир, один из советских летчиков не выдержал и все-таки доложил: «Мое место - Берлин. Задачу выполнил!».

Самолеты вернулись на базу без потерь. Сначала немцы обвинили англичан, но командование Королевских ВВС не стало приписывать себе эту заслугу. Уже на следующий день советское Информбюро сообщило на всю страну о нанесении бомбового удара по Берлину без потерь. В это же время жены и матери немецких солдат начали писать на фронт своим мужьям и сыновьям письма с вопросами примерно такого содержания: «Эрнст, зачем вы связались с русскими?», «Карл, что вы делаете на Восточном фронте?» или «Клаус, возвращайся домой. Это не наша война».

После этого ВВС Балтийского флота совершили еще девять налетов на столицу Германии и сбросили на нее 21 тонну бомб. Миф о недосягаемости крупных немецких городов для советской авиации летчики военно-морской авиации разрушили уже через два месяца после начала войны.