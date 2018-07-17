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Историк рассказал о боевом пути найденного у корейских берегов крейсера

Екатерина ГАБЕЛЬ
13:57 17.07.2018
Крейсер первого ранга «Дмитрий Донской» был обнаружен дайверами. Палуба корабля сохранилась хорошо, однако борта находятся в очень плохом состоянии из-за многочисленных пробоин. Корабль решено поднять со дна.
Историк рассказал о боевом пути найденного у корейских берегов крейсера
Фото: wikimedia

Военный историк Юрий Кириллов в разговоре со «Звездой» рассказал о том, что за корабль обнаружили дайверы у берегов южнокорейского острова Уллындо. По его мнению, броненосный крейсер Российского императорского флота «Дмитрий Донской» не имел явного боевого значения, но все равно был отправлен в поход.

«Данный корабль относился к эскадре вице-адмирала Рождественского, но явного боевого значения не имел. Однако был поставлен в боевую линию, совершил практически кругосветный переход и геройски погиб во второй или третьей фазе Цусимского сражения», - сказал историк.

Цусимское сражение между эскадрами России и Японии шло с 14 по 15 мая 1905 года. Японский флот нанес сокрушительное поражение Российской империи, и, по мнению некоторых историков, именно этот морской бой предопределил исход Русско-японской войны. Потери российского флота в этом сражении составили 21 корабль, более пяти тысяч убитых и шести тысяч взятых в плен. Только четырем кораблям удалось достичь российских портов. После этого в России было возбуждено несколько громких дел о сдаче в плен японцам ряда кораблей Тихоокеанской эскадры. Самым громким увольнением того периода стала отставка главного начальника флота и Морского ведомства дяди императора Николая II Алексея Александровича. Именно его общественность обвинила в провале подготовки флота к войне.

Крейсер «Дмитрий Донской» принял последний бой в хронографии Цусимского сражения. Корабль, по сведениям историков, смог отбить несколько атак японских миноносцев. Принявший на себя командование капитан 2-го ранга Блохин принял решение затопить корабль, после того как он полностью исчерпал свои боевые возможности и «выполнил долг». Экипаж «Дмитрия Донского» удалось высадить на острове Дажалет, а крейсер был затоплен в глубоком месте недалеко от этого острова.

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