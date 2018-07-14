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Память о героях не умирает: под Тверью перезахоронили останки 144-х красноармейцев

Александра Арсентьева
13:55 14.07.2018
Советских воинов проводили в последний путь с воинскими почестями - под оружейные залпы.

В Тверской области у села Погорелое Городище прошла церемония перезахоронения останков 144-х красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Это результат кропотливой работы более двухсот поисковиков из разных регионов страны. Имена некоторых бойцов уже удалось установить. Советских воинов проводили в последний путь с воинскими почестями - под оружейные залпы.

В этом районе шли кровопролитные бои - при освобождении Зубцова от гитлеровцев пали более 40-ка тысяч наших солдат и офицеров. Поисковые работы здесь ведутся уже 35 лет. За это время активисты перезахоронили останки 14-ти тысяч погибших. Из них полторы тысячи благодаря медальонам вновь обрели имена.

«Вахта памяти» на Тверской земле продолжится, власти региона, вспоминая слова великого Александра Суворова, подчеркнули, что война закончится только когда будет похоронен ее последний солдат.  

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