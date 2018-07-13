Фрагменты самолета Ил-4 с останками летчика подняли из болота в Беловежской пуще

Фрагменты сбитого в годы Великой Отечественной войны бомбардировщика Ил-4 с останками погибшего летчика подняли из болота в лесоохотничьем хозяйстве «Выгоновское» в парке Беловежская пуща.

Самолет вылетел из Смоленской области 24 июня 1941 года и разбился, сообщает «Белта». На двигателе сохранился номер, что позволило определить состав экипажа бомбардировщика и восстановить его историю.

Выяснилось, что из трех членов экипажа не вернулся сержант 212 дальнего бомбардировочного полка стрелок-радист Вовк Карп Платонович. Двадцатидвухлетний уроженец Полтавской области не смог выбраться из подбитого около деревни Бобровичи самолета. Его останки и были найдены поисковиками. Остальным членам экипажа удалось выбраться из подбитого самолета живыми.