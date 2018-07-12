Останки более 300 защитников Ленинграда обнаружили поисковики ЗВО

Военнослужащие специального поискового батальона Западного военного округа при проведении поисковых работ в районе поселка Красный Бор в Ленинградской области обнаружили сброс с останками военнослужащих Красной Армии, погибших в битве за Ленинград в феврале 1943 года. В архивах о данной могиле данные отсутствуют.

Предварительная разведка местности показала наличие более 300 останков, в настоящее время военными поисковиками эксгумировано 46 из них. По персональным медальонам, номерам боевых наград и личным вещам удалось установить имена красноармейцев, считавшихся ранее пропавшими без вести или оставленными на поле боя. Так, опознаны военнослужащие:

- техник-лейтенант 1-й танковой бригады Михаил Иванович Моисеев, 1918 года рождения;

- старший сержант 54-го отдельного инженерного батальона 55-й армии Василий Лаврентьевич Мочалов, 1922 года рождения;

- бойцы 45-й гвардейской стрелковой дивизии Константин Федорович Клюев, 1905 года рождения и Георгий Иосифович Ночевко, 1916 года рождения;

Удалось связаться с родственниками Валентина Александровича Худанина, 1923 года рождения, и Петра Алексеевича Лазакова, 1916 года рождения.

После завершения поисковых и архивных работ все останки будут перезахоронены с отданием воинских почестей. Также военнослужащими ЗВО на месте проведения работ обнаружены и вывезены взрывоопасные предметы времен ВОВ, элементы обмундирования, вооружения и экипировки.