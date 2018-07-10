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Полтавская битва: как русские обратили в бегство лучшую армию мира

Александр Пешков
10:51 10.07.2018
8 июля 1709 года произошло одна из самых известных сражений в истории России - Полтавская битва. Телеканал «Звезда» рассказывает о самом крупном сражении Северной войны.
Фото: Pierre-Denis Martin / 1726

Полтавская битва не только была одной из самых масштабных на тот момент (в ней было задействовано около 100 000 человек), но и одной из самых уникальных. Именно в ней было на практике доказано значения духа армии и ее моральный настрой.

Дело в том, что шведы считались в то время непобедимыми, и уверены в этом были не только их противники, но и они сами. Во многом это и послужило причиной того, что Карл XII решил дать сражение превосходящим по численности русским войскам.

Главная идея шведов заключалась в том, чтобы на рассвете начать наступление с прорывом в русский тыл, что должно было привести русскую армию в смятение. Однако атака начала захлебываться уже в самом начале: передовые полки стали натыкаться на редуты, о строительстве которых ничего не знали.

Бой за них закончился плановым отступлением русских, и это создало в шведском штабе иллюзию победы, многие даже начали праздновать, не замечая надвигающуюся катастрофу.

Главный бой основных сил начался в девять утра с ожесточенной рукопашной схватки. Чуть позже шведы пошли в штыковую атаку и опрокинули на левом фланге 1-й батальон Новгородского полка. Это грозило внести панику в ряды русских солдат, и именно поэтому в контратаке принимал участие лично Петр I.

Уже к 11 утра все было кончено: после кавалерийской атаки «непобедимые» шведские войска обратились в беспорядочное бегство вместе со своим королем.

Значение Полтавской битвы сложно переоценить. Во-первых, с Россией начали всерьез считаться на мировой арене, русские войска на деле доказали, что могут противостоять любому противнику.

Во-вторых, в Северной войне произошёл перелом в пользу России: на встрече с саксонским курфюрстом Августом II в Торуни был вновь заключен военный союз Саксонии с Россией, датский король также вновь выступил против Швеции, причем теперь, благодаря приобретенному авторитету, России это не стоило ни денежных субсидий, ни посылки воинского контингента.

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