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Высший полководческий орден - орден «Победа»

Виктор Сапрыков
08:54 07.07.2018
75 лет назад после коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны на Курской дуге у руководства СССР возникла необходимость в учреждении высшего военного ордена, к которому можно было представлять особо отличившихся полководцев.
Высший полководческий орден - орден «Победа»
Фото: Wikipedia

У каждого ордена своя история. У ордена «Победа» она начинается с лета 1943 года - начала третьего года Великой Отечественной войны. Тогда в результате победы в Курской битве завершился коренной перелом на советско-германском фронте в пользу Красной армии, и стратегическая инициатива прочно перешла к ее командованию. Началось освобождение оккупированной врагом отечественной территории, пишет обозреватель еженедельник «Звезда»

Как создавали орден

Кардинальные военные успехи породили идею создания высшего полководческого ордена, которым отмечались бы командующие самого высокого уровня за достижение выдающихся побед. Его первоначальный эскиз разработал полковник штаба тыла Н.С. Неелов и назвал его «За верность Родине». Он представлял собой две положенные друг на друга пятиконечные звезды - золотую и рубиновую, в центральном круглом медальоне предлагал изобразить профили В.И. Ленина и И.В. Сталина, а в нижней части разместить надпись «За верность Родине».

Начальник тыла Красной армии генерал армии А.В. Хрулев в целом поддержал и замысел и эскиз. Но поскольку полковник Н.С. Неелов не был профессиональным художником, поручил доработать проект известному художнику А.И. Кузнецову, принимавшему участие в создании эскиза ордена Ленина, автора рисунка ордена Отечественной войны. При изготовлении ордена предполагалось использовать драгоценные камни.

Кузнецов подготовил несколько десятков рисунков, в основе которых было изображение рубиновой пятиконечной звезды, украшенной бриллиантами. Генерал армии Хрулев дважды рассматривал проектные рисунки Кузнецова и по его замечаниям художник готовил новые эскизы с надписями вокруг круга - «Орден Победы» и «Победа». По одному одобренному генералом эскизу изготовили образец ордена с барельефами Ленина и Сталина. Этот проект представили на рассмотрение Сталину. Верховный в основном одобрил его, но предложил в медальоне заменить изображения Ленина и Сталина либо гербом СССР, либо Спасской башней с фрагментом Кремлевской стены.

На доработку эскиза художнику дали несколько дней. 29 октября Сталин еще раз рассмотрел проект ордена. Перед ним лежало семь эскизов, он одобрил вариант с надписью «Победа», но предложил укрупнить в размерах Спасскую башню и Кремлевские стены, наложить их на голубой фон, а расходящиеся лучи между вершинами красной звезды (так называемые штралы) уменьшить. С такими изменениями Сталин одобрил проект ордена и просил в самые короткие сроки изготовить пробный экземпляр, используя для этого платину, бриллианты и рубины. Читать далее...  

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