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От «Кита» до «Борея»: какой путь прошел атомный подводный флот России

Алексей Абатуров
10:56 04.07.2018
4 июля 2018 года исполняется 60 лет атомному подводному флоту России. В этот день в 1958 году на первой атомной подводной лодке (АПЛ) СССР «Ленинский комсомол» (К-3, проект 627 «Кит») была запущена ядерная силовая установка
От «Кита» до «Борея»: какой путь прошел атомный подводный флот России
Фото: Минобороны России

В 1958 году с появлением К-3 и первого атомного ледокола «Ленин» Советский Союз вступил в новую технологическую эру. Стимулом научно-технического прогресса было стремление СССР достичь военного паритета с США, чтобы надежно обезопасить страну от ядерного удара с моря. Для этого требовалось радикально увеличить автономность плавания подлодок и мощь их силовой установки, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Абатуров.

В погоне за «Наутилусом»

12 сентября 1952 года Иосиф Сталин подписал постановление «О проектировании и строительстве объекта 627». Работы над атомной подлодкой проходили в режиме строжайшей секретности. Главная проблема, которую предстояло решить ученым, заключалась в «миниатюризации» ядерной установки.

Несмотря на постоянную корректировку проекта 627, советские конструкторы смогли создать АПЛ в рекордно короткие сроки. Весь цикл работ, если вести отсчет от постановления Совмина СССР до исправления основных недостатков, занял чуть более шести лет. Американцам на разработку первого атомохода «Наутилус» (Nautilus) потребовалось около девяти лет.

Конечно, реализация таких грандиозных задач, как создание конкурентоспособного подводного атомного флота, имела свои обратные стороны. Технику нового поколения всегда преследует множество «детских болезней». К-3 требовался постоянный ремонт, а необходимая береговая инфраструктура на тот момент отсутствовала. Боевую вахту субмарина-первенец начала нести только в 1961 году, то есть через три года после вхождения в состав ВМФ.

К сожалению, советский ВМФ, как, впрочем, и ВМС стран - членов НАТО, сопровождали постоянные трагедии. 8 сентября 1967 года на АПЛ «Ленинский комсомол» произошел сильный пожар, жертвами его стали 39 моряков. Тем не менее оставшиеся в живых смогли вернуть субмарину в базу.

К-3 была восстановлена и прослужила нашей стране до 1991 года. Читать далее...  

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